Lo scorso mese, Barbara D'Urso ha salutato gli spettatori di Pomeriggio Cinque, dando appuntamento a settembre. Secondo quanto riportano Dagospia e DavideMaggio, però, il contenitore pomeridiano di Canale5 sarebbe destinato a essere ridimensionato sia nella durata che nei contenuti.

Pomeriggio 5, nella nuova edizione puntate brevi?

Entrambe le testate citate hanno parlato di un'importante novità circa le nuove puntate di Pomeriggio Cinque in onda a settembre. La durata del programma e dunque il tempo trascorso da Barbara D'Urso in compagnia degli spettatori, sarebbe destinato a ridursi. Secondo Dagospia, ogni puntata si accorcerà di 10 – 15 minuti. Secondo DavideMaggio, invece, Pomeriggio Cinque sarebbe addirittura destinato ad essere dimezzato: gli iniziali 90 minuti, diventerebbero solo 45. Il programma si inserirebbe nel palinsesto pomeridiano dalle ore 18:00 alle ore 18:45.

Basta trash a Pomeriggio Cinque

Secondo Dagospia, infine, un'altra novità dovrebbe caratterizzare le nuove puntate di Pomeriggio Cinque. I vertici Mediaset avrebbero chiesto di attuare dei netti cambiamenti. Tra le richieste presumibilmente fatte, ci sarebbe quella di operare la scelta di un nuovo gruppo di autori. Inoltre, nelle prossime puntate di Pomeriggio Cinque, i vertici vorrebbero che si desse maggiore spazio all'informazione e un taglio netto al trash e agli ospiti prezzemolini dei salotti tv.

La replica di Barbara D'Urso

Mentre continuano a prendere piede le indiscrezioni che riguardano Pomeriggio Cinque, è arrivata anche la replica di Barbara D'Urso. La conduttrice ha pubblicato nelle Instagram Stories, un breve video (vedi in alto) che ritrae uno scorcio incantevole di Roma. In sottofondo si sente la voce di Barbarella che commenta: "Parlano, parlano, parlano, parlano, parlano e io rido, rido, rido, rido e rido da Roma". Insomma, parole che hanno il sapore di una smentita. Non resta che attendere settembre per scoprire quale sarà il destino di Pomeriggio Cinque.