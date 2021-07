Mediaset non spegne l’informazione d’estate: in partenza Morning News e Controcorrente Dal 26 luglio al via due nuovi programmi di approfondimento dedicati all’attualità sulle reti del Biscione. Su Canale 5 prende il via Morning News, in onda ogni mattina con la conduzione di Simona Branchetti, mentre Rete 4 vede il lunedì in prima serata affidato a Veronica Gentili con Controcorrente.

A cura di Valeria Morini

Al via due nuovi programmi targati Mediaset, entrambi dedicati all'informazione e affidati a un volto femminile. Videonews, la testata dedicata alle notizie che opera sui canali del Biscione, lancia i due show in questione nella stagione estiva, a partire da lunedì 26 luglio. A ribadire come il comparto news non può andare in vacanza, specialmente in un periodo delicato come questo, con la pandemia ancora in corso e le nuove regole per contrastare la diffusione delle varianti di Covid.

Morning News su Canale 5

La prima trasmissione dedicata all'approfondimento è Morning News su Canale 5, che va un po' a prendere il posto di Mattino 5. Dopo questa prima parte dell'estate in cui la fascia mattutina dell'ammiraglia è stata dedicata ai documentari, l'informazione torna in primo piano con il programma condotto da Simona Branchetti, in diretta ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle 8,45 alle 11 (è seguito da Forum). La Branchetti, giornalista professionista dal 2005, è già nota come volto del TG5 sin dal 2007 (in precedenza è stata a Sky TG24).

Controcorrente in prima serata su Rete4

L'altra new entry è Controcorrente, che invece va su Rete 4 e conferma la vocazione del canale per attualità in prima serata. In questo caso si va infatti in diretta ogni lunedì in prime time, dalle ore 21.20. Al timone troviamo Veronica Gentili, già conduttrice di Stasera Italia e in passato opinionista a Piazzapulita, Coffee Break, L'aria che tira, Dalla vostra parte. Giornalista dal 2015, la Gentili è anche attrice: ha recitato tra l'altro in Come te nessuno mai, Provaci ancora prof!, Third Person.