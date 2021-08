Mattino Cinque slitta, quando tornano Federica Panicucci e Francesco Vecchi in tv Il contenitore dell’infotainment mattutino di Canale 5 potrebbe riprendere in ritardo dopo la pausa estiva, per lasciare spazio a Morning News, il programma estivo condotto da Simona Branchetti che ha superato picchi del 15% di share con la sua informazione. Federica panicucci e Francesco Vecchi dunque potrebbero tornare in tv non prima di lunedì 20 settembre.

A cura di Giulia Turco

Mattino Cinque potrebbe iniziare più tardi del previsto. Il programma del mattino condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi avrebbe dovuto riprendere con la prima puntata della nuova stagione 2021/2022 lunedì 6 settembre, ma secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia il contenitore del mattino potrebbe lasciare spazio a Morning News di Simona Branchetti ancora per due settimane, rimandando quindi il primo appuntamento a lunedì 20 settembre.

Ottimi ascolti per Morning News

La scelta, se confermata, sarebbe da ricondurre agli ottimi risultati in termini di ascolti che il nuovo contenitore condotto da Simona Branchetti su Canale 5 ha registrato nella fascia mattutina dell'estate, sorpassando in più di un'occasione Uno Mattina Estate condotto da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro su Rai 1. Morning News ha raggiunto picchi superiori al 15% di share (giovedì 19 agosto ha registrato il 154% di contro a Uno Mattina Estate con il 16.4%). Inoltre, l'idea di dare a spazio ad un programma più strettamente informativo rispetto al classico infotainment, prevalente nella fascia del mattino come quella del tardo pomeriggio di Canale 5, piace al Biscione, che nel corso dell'ultima presentazione dei palinsesti ha annunciato un netto cambio di direzione per la prossima stagione televisiva Mediaset.

Ritorna la coppia Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Si tratterebbe della tredicesima edizione di Mattino Cinque per Federica Panicucci, che dal 2016 è affiancata da Francesco Vecchi. Una coppia che dovrebbe essere riconfermata anche per il 2021/2022 forte del consenso del pubblico di Canale 5, seppur con qualche possibile ritardo. Lo scorso anno, Mattino Cinque era tornato in tv da lunedì 7 settembre, ad esempio. Stravolgimenti nella programmazione c'erano stati solo in tempi di piena pandemia, quando il programma di Videonews aveva deciso di tafliare la parte di cronaca rosa in favore dello Speciale Coronavirus.