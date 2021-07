Simona Marchetti, chi è la conduttrice di Morning News già volto del Tg5 Partirà lunedì 26 luglio il nuovo contenitore di informazione mattutino di Canale 5. A condurlo Simona Branchetti, giornalista del Tg5 che terrà informato il pubblico di Canale 5 per tutta l’estate. Ospiti della prima puntata saranno il generale Figliuolo e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

A cura di Andrea Parrella

Partirà lunedì 26 luglio il nuovo programma di informazione del mattino di Canale 5, Morning News. Per tutta l'estate sarà Simona Branchetti a occupare la fascia di Mattino Cinque con un programma di approfondimento giornalistico in onda dalle 8.45 alle 11.00. Così Mediaset tiene accese le sue reti (lunedì partirà anche Controcorrente di Veronica Gentili su Rete4) e prova a sfidare la concorrenza Rai, rimanendo attaccata ai temi di attualità politica in un'estate caldissima.

Morning News, gli ospiti della prima puntata

La prima puntata di Morning News, non a caso, si aprirà con il tema dei vaccini e le recenti decisioni governative per le restrizioni estive. Ospiti saranno il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

La carriera di Simona Branchetti

Nata a Meldola, città in provincia di Forlì-Cesena, 45 anni fa, Simona Branchetti è un volto di riferimento del Tg5. Dopo una laurea in giurisprudenza, è diventata giornalista professionista nel 2005, muovendo i primi passi nella carta stampata. Poi l’approdo nel piccolo schermo, da Odeon TV ad Happy Channel e Tmc, in seguito lavorando nella redazione del programma di approfondimento (Focus) Agrinews e del tg StreamNews a Stream Tv. A partire dal 2003 lavora per Sky TG24 conducendo il telegiornale nella fascia pomeridiana in coppia con Marco Congiu e la rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera.

La vita privata

Nell'ottobre del 2007 avviene il passaggio alla conduzione TG5, che in questo caso non sovrintenderà Morning News, programma che sarà invece curato interamente dalla redazione di Videonews. Quanto alla sua vita privata, Simona Marchetti è legata sentimentalmente all’avvocato Carlo Longari dopo essere stata sposata, dal 2008 al 2012, con il conduttore di Linea Verde, Federico Quaranta.