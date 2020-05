Tra i programmi TV di stasera c'è "Europe shine a light – Accendiamo la musica" su Rai Uno, lo show musicale di EBU che sostituisce la finale dell'Eurovision Song Contest 2020, e la sfida Umani contro Mutanti nelle repliche del game show "Ciao Darwin 8 -Terre desolate" su Canale 5.

Tra i film di stasera 16 maggio 2020 vi segnaliamo "Papillon" su Rai Movie, "Rio" su Italia Uno e "Paura d'amare" su La7.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai Uno

21:25 – Europe shine a light – Accendiamo la musica (Show musicale)

In sostituzione dell'Eurovision Song Contest 2020, annullato per l'emergenza covid-19, Rai Uno trasmetterà "Europe shine a light", lo show musicale di EBU che rende omaggio alle 41 canzoni che avrebbero dovuto gareggiare all'Eurovision. A rappresentare l'Italia ci sarà Diodato con "Fai Rumore".

Rai Due

21:05 – Petrolio (Programma d'approfondimento)

Su Rai Due un nuovo appuntamento con "Petrolio – Antivirus 11", il programma d'informazione condotto da Giammaria Duilio che ha come focus l'emergenza italiana dovuta al coronavirus. Tramite reportages ed interviste, verranno discussi e approfonditi gli ultimi sviluppi della fase 2.

Rai Tre

22:00 – Liberi tutti (Serie Tv)

Secondo appuntamento con "Liberi Tutti", la serie tv di Rai Play con protagonista Giorgio Tirabassi nei panni dell'avvocato Michele Venturi. Gli episodi in onda questa sera saranno "Quant'è libero un fringuello?" e "Ma la giacca la vuole tutta?"

Rai Movie

21:10 – Papillon (Film drammatico)

Henri Charrière, detto Papillon, è stato condannato all'ergastolo per un omicidio che non ha mai commesso. Detenuto nella colonia penale dell'Isola del Diavolo, i suoi ripetuti tentativi di evasione gli costano anni di isolamento. In età ormai avanzata, mosso da un profondo desiderio di libertà, tenta un'ultima fuga.

Rete 4

21:27 – Stasera Italia Weekend (Programma di approfondimento)

Continua il sabato sera di Rete 4 con "Stasera Italia Weekend", il il talk show a cura della redazione Videonews di TG4 e condotto da Veronica Gentili, con approfondimenti sui temi d'attualità più importanti della settimana italiana.

Canale 5

21:20 – Ciao Darwin 8 (Programma d'intrattenimento)

In replica su Canale 5 una nuova puntata dell'ottava edizione di "Ciao Darwin". A sfidarsi in questa puntata dell'esilarante game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti saranno gli Umani contro i Mutanti, capitatati rispettivamente Claudia Ruggeri e il Ken Umano. ".

Italia Uno

21:20 – Rio (Film d'animazione)

Blu è un raro esemplare di ara macao che, a causa di traffici illeciti, si ritrova in Minnesota. Qui viene adottato e cresciuto da Linda, fanciulla appassionata di libri. Grazie all'ornitologo Tullio, Linda scopre che Blu è l'ultimo esemplare maschio della sua specie e viene convinta dell'importanza che Blu incontri Gioiel, l'ultimo esemplare femmina della giungla amazzonica. Linda e Blu, allora, decidono di partire per il Brasile.

La5

21:10 – Inga Lindstrom: Second chance (Film sentimentale)

Julia e Sven sono felicemente sposati e appagati dalla loro attività di falegnameria. La quieta della loro vita è, però, segnata da tragico incidente che causa a Sven il coma. Ma quando si risveglierà, l'uomo avrà completamente perso la memoria.

La7

21:15 – Paura d'amare (Film drammatico)

Johnny (Al Pacino) è un cinquantenne appena uscito dal carcere che trova lavoro come cuoco. Nello stesso ristorante lavora Frankie (Michelle Pfeiffer), una cameriera profondamente segnata da una delusione d'amore. Johnny è immediatamente attratto dalla donna che corteggerà appassionatamente nel tentativo di vincerne la diffidenza.

TV8

21:30 – Octopussy: operazione prova (Film d'azione)

Appena tornato da una missione ai Caraibi, James Bond viene incaricato di catturare un trafficante di gioielli falsi. Arrivato in Russia, Bond scopre che a coprire le operazioni del trafficante c'è il circo Octopussy, gestito da una donna misteriosa e affascinante.

Sky Cinema Uno

21:15 – Rambo: Last Blood (Film d'azione)

John Rambo è un veterano di guerra che, dopo aver combattuto in Vietnam ed Afghanistan, vive tranquillamente nel suo ranch di famiglia. Quando la nipote di una sua amica viene rapita da un cartello messicano, Rambo non può tirarsi indietro.