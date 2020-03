Tra i programmi TV di stasera c'è "Grande Fratello Vip" su Canale 5 e il finale di stagione de "Il Cacciatore" su Rai Due con due nuovi episodi che chiudono le vicende del PM Barone.

Salta il consueto appuntamento del mercoledì con #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti sospeso in seguito all'emergenza Coronavirus.

Tra i film di stasera 11 marzo 2020 vi segnaliamo "Ricchi di fantasia" su Rai Uno, "Sopravvissuto – The Martian" su Italia Uno e "In her shoes – Se fossi lei" su Rai Movie

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky:

Rai Uno

21:25 – Ricchi di fantasia (Film commedia)

Sergio e Sabrina sono una coppia di innamorati che non possono vivere liberamente il loro amore perché hanno delle ristrettezze economiche che gli impediscono di lasciare i loro attuali partner. Tutto cambierà quando i colleghi di Sergio, per ripicca, gli faranno credere di aver vinto un montepremi di 3 milioni di Euro alla lotteria.

Rai Due

21:20 – Il Cacciatore 2 (Serie tv)

In onda questa sera gli episodi 7 e 8 de "Il Cacciatore 2" intitolati "L'anno del Dragone" e "Un tesoro" che chiudono la seconda stagione della serie tv interpretata da Francesco Montanari. Come si concluderanno le vicende del PM Saverio Barone e la sua lotta alla criminalità organizzata?

Rai Tre

21:30 – Chi l'ha visto? (Programma d'inchiesta)

Torna Federica Sciarelli con una nuova puntata del programma di inchiesta che tratta misteriosi casi di persone scomparse e i fatti di cronaca del nostro Paese.

Rai Movie

21:10 – In her shoes – Se fossi lei (Film commedia)

Rose e Maggie sono sue sorelle dai caratteri molto diversi ma profondamente legate. Maggie è una donna incosciente ed allegra, mentre Rose è un avvocato di successo con una vita sentimentale tormentata. Le due sorelle sono unite dalla ricerca della propria identità e da un tragico evento del passato.

Rete 4

21:25 – Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

In seguito alla sospensione di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma del mercoledì condotto da Piero Chiambretti a causa dell'emergenza Coronavirus, andrà in onda questa sera una puntata speciale di "Stasera Italia", il programma di attualità condotto da Barbara Palombelli.

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip (Reality Show)

Alfonso Signorini conduce la sedicesima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, uno dei reality show più seguiti del nostro Paese. Chi sarà eliminato tra Asia Valente, Fabio Testi e Sara Soldati?

Italia Uno

21:20 – Sopravvissuto – The Martian (Film di fantascienza)

Il film ha come protagonista Mark Watney, un astronauta che, dopo una forte tempesta di sabbia abbattutasi sul Pianeta Marte, viene creduto morto e abbandonato dal suo equipaggio. L'uomo dovrà riuscire ad ingegnarsi per riuscire a sopravvivere e per tornare sulla Terra, nonostante abbia poco tempo a disposizione.

La5

21:10 – City of Angeles – La città degli Angeli (Film drammatico)

La dottoressa Maggie Rice è una rinomata cardiologa che lavora in un ospedale di Los Angeles. La sua carriera procede senza problemi fin quando un paziente muore sotto i suoi occhi. La donna entrerà in una profonda crisi, che le inizierà a far mettere in dubbio le sue capacità professionali. Chi la aiuterà a ritrovare se stessa è Seth, un angelo immortale.

La7

21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi (Programma d'approfondimento)

Andrea Purgatori conduce una nuova puntata del programma di approfondimento dedicato al racconto delle storie e delle vite degli uomini che hanno scritto e fatto la storia.

TV8

21:30 – Antonino Chef Academy (Talent show)

In onda questa sera la prima puntata della prima stagione di "Antonino Chef Academy", il talent show culinario con lo Chef Antonino Cannavacciuolo. Nel corso del programma 10 giovani cuochi si sfidano per aggiudicarsi un posto nella brigata della cucina di Villa Crespi, il ristorante di proprietà dello Chef Cannavacciuolo.

Sky Cinema Uno

21:15 – Non ci resta che il crimine (Film commedia)

Giuseppe, Sebastiano e Moreno sono tre amici romani che cercano ogni giorno diversi espedienti di guadagno. Uno di questi è particolarmente originale: organizzare tour nei luoghi simbolo della banda della Magliana. Un giorno, dopo aver attraversato un portale temporale, si ritroveranno nel 1982, nella Roma governata proprio dalla sanguinaria banda.