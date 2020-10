in foto: Per gentile concessione Endemol

Pierpaolo Pretelli non sembra intenzionato a mollare la presa e rilancia la sua corte spietata ad Elisabetta Gregoraci, che invece pare abbia tirato i remi in barca. Complice una serie di canzoni romantiche lanciate dal Grande Fratello dei Vip durante un'adunata serale in giardino, l'ex velino di Striscia cerca di tirarla a sé e di stringerla in abbracci calorosi. La showgirl sorride, si lascia un po' andare ma poi frena: "Calmo, stai calmo" gli dice lapidaria.

Prima "Sally" di Vasco Rossi poi "E tu" di Claudio Baglioni e infine i successi di Tiziano Ferro, ogni canzone diventa un pretesto. Un pretesto per accorciare di nuovo le distanze e appurare se la Gregoraci possa essere disposta almeno a valutare un'attrazione tra loro. Un flirt che in un primo momento sembrava destinato a un lieto fine, che fosse solo un bacio, poi invece è apparso quasi una minaccia per lei, stretta in un angolo dalle lettere dell'ex marito Flavio Briatore e gli aerei di uno spasimante segreto, che stando alle sue parole potrebbe essere un vero e proprio fidanzato fuori dalla casa.

in foto: Per gentile concessione Endemol

Gli auguri al papà di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli all'improvviso si ricorda che è il compleanno del padre ed Elisabetta Gregoraci partecipa alla sua emozione rivolgendosi alla telecamera e facendo gli auguri direttamente a suo padre: "Caro Bruno, sono Elisabetta ma ormai mi conoscerà, immagino. Le vorrei fare tanti auguri di buon compleanno".

Pretelli quindi non vuole arrendersi. Lo ha ribadito più volte in confessionale ad Alfonso Signorini e puntualmente lo fa con i suoi compagni, ai quali confessa di provare un sentimento bello per la sua Eli e di essere mosso dalle migliori intenzioni. Chi non vuole cogliere è lei, soprattutto dopo aver appreso che il ragazzo aveva spifferato ai coinquilini il suo desiderio di fare l'amore con lui. "Non è vero, perché hai detto questo?" gli aveva chiesto infastidita davanti a milioni di italiani, rompendo per la prima volta quell'idillio che sembrava essersi creato tra un abbraccio notturno e languidi sguardi al risveglio. Ci sono voluti giorni perché i due iniziassero di nuovo a guardarsi senza sospetti e potessero tornare a ballare un lento tenendosi stretti, anche se per poco.