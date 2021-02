Cambio di programmazione per Canale5. I fan della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno dovranno rinunciare all'appuntamento in prima serata con le vicende di Can e Sanem. La rete Mediaset, infatti, lascerà spazio a un importante evento calcistico. Il cambio di programmazione si ripeterà anche la prossima settimana, dunque, martedì 23 febbraio.

Daydreamer cede il passo alla Champions League

La soap Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir non andrà in onda martedì 16 febbraio. La tormentata storia d'amore tra Can e Sanem lascerà spazio alla partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Paris Saint-Germain. La sfida si terrà al Camp Nou. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo. Anche martedì 23 febbraio, gli appassionati della soap turca dovranno rinunciare agli episodi in prima serata. Andrà in onda, infatti, la partita di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco.

Quando Daydreamer tornerà in tv: anticipazioni

Se da una parte gli spettatori dovranno rinunciare all'appuntamento in prima serata, continuerà regolarmente la messa in onda delle puntate nella fascia pomeridiana. Quindi, Daydreamer – Le ali del sogno non andrà in onda martedì 16 febbraio, ma sarà possibile tornare ad assistere ai colpi di scena della soap mercoledì 17 febbraio. Le anticipazioni settimanali di Daydreamer – Le ali del sogno svelano che il rapporto tra Can e Sanem tornerà a sgretolarsi. A causare l'ennesima rottura, sarà Yigit. L'editore farà credere a Sanem che Can abbia dato alle fiamme il diario in cui lei aveva segnato tutte le tappe del loro amore. Già tesa perché incapace di finire il suo romanzo in tempo per la pubblicazione, Sanem avrà uno scontro con Can che sfocerà in una rottura. L'appuntamento è alle ore 16:35 su Canale5.