Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno. Le nuove puntate della serie con Can Yaman e Demet Özdemir, andranno in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Salta l'appuntamento in prima serata per via della partita di Champions League Barcellona – PSG. Ecco tutte le anticipazioni e le trame degli episodi di Daydreamer – Le ali del sogno in onda da lunedì 15 febbraio a venerdì 19 febbraio.

Lunedì 15 febbraio

Yigit regala a Sanem un libro con una tenera dedica per lei. Can va su tutte le furie. Ai suoi occhi è evidente che l'uomo non vuole saperne di mettersi da parte. Cengiz sta male. È colto da una crisi che scatena una sindrome di cui soffriva durante l'infanzia e che sembrava ormai essersi lasciato alle spalle. A scatenare questo malessere, una richiesta di Huma.

Martedì 16 febbraio

La festa di matrimonio di Leyla e Emre si rivela più turbolenta del previsto. Can, infatti, ha indagato a fondo e ha scoperto che Yigit ha riempito Sanem di menzogne circa la pubblicazione del suo libro. Yigit, tuttavia, riesce a fornire le prove della sua sincerità. Can non se ne capacita e quindi decide di rivolgersi a un suo amico che lavora nell'editoria, chiedendogli di pubblicare il romanzo di Sanem. Quest'ultima, quando scopre che Can ha provato a raccomandarla, ci rimane malissimo.

Mercoledì 17 febbraio

Sanem, disturbata da mille imprevisti, inizia ad abbandonare la speranza di riuscire a completare il suo romanzo. Poi, le viene un'idea. Decide di pubblicare il diario segreto nel quale ha annotato tutte le tappe del suo amore per Can. Prima, però, ritiene sia giusto chiedere il permesso a Divit. Ceycey, intanto, ha promesso a Can che lo aiuterà a scoprire dettagli torbidi del passato di Yigit.

Giovedì 18 febbraio

Sanem spiega a Yigit di non poter pubblicare il diario segreto. Can, purtroppo, non le ha dato l'autorizzazione per farlo. Non vuole dare in pasto a perfetti sconosciuti, la loro storia d'amore. Yigit le fa notare che ormai il tempo stringe e loro non hanno a disposizione alcun libro da pubblicare. Si propone di contattare Can e provare a convincerlo.

Venerdì 19 febbraio

Yigit si reca al rifugio di Can e litiga furiosamente con lui. Prima di finire in ospedale, brucia il diario segreto di Sanem e dà la colpa a Can. Questo porta Can e Sanem ad avere un terribile scontro dopo il quale si dicono addio. La narrazione riprende un anno dopo. Can e Sanem ormai conducono vite molto diverse, ma basterà un solo incontro per riaccendere il sentimento nel loro cuore.