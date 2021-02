Si è acceso lo scontro tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana aveva confessato alla produzione del reality i suoi sentimenti per l’amica, salvo poi mandarla al televoto contro Stefania Orlando poche ore dopo. Una scelta, quella di Dayane, che aveva provocato la dura reazione di Rosalinda e che le era valsa la donna di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, convinti che la modella avesse solo finto i suoi sentimenti per la Cannavò. Durante la semifinale, Alfonso Signorini ha chiesto a Dayane Mello di spiegare la sua nomination ai danni dell'amica. Una nomination che ha ferito Rosalinda che in confessionale si era sciolta in lacrime: "Mi sta umiliando, questo è un colpo basso. Parla di lealtà, amicizia e affetti e poi mi manda al televoto con Stefania Orlando? Vuole mandare Samantha in finale perché sa che è entrata dopo ed è più facile da battere. Il suo obiettivo qua dentro è vincere". In puntata, Rosalinda ha ribadito:

Nel post puntata ero delusa, mi spiace avere utilizzato un tono tanto forte. Non mi piace farmi vedere così. Non è stato il fatto di essere andata in nomination. Se avessi dovuto scegliere, avrei scelto comunque Stefania che stimo. Mi ha destabilizzato il controsenso. Sono due settimane che mi fa delle accuse pesanti e fino a due settimane fa mi chiamava ‘sorella’. Vedo un video in cui dice che è innamorata di me, altro contrasto. Mi ha destabilizzato scoprire che il rapporto che abbiamo costruito qua in cinque mesi veniva equiparato a un altro rapporto nato da due mesi. Ha fatto prevalere questo astio con Stefania rispetto al nostro legame.

Dayane Mello ammette di desiderare la vittoria

A domanda diretta di Alfonso, Dayane ha ammesso di voler vincere: "Siamo qua, tutti vogliamo vincere. È normale. Tornando al discorso di Stefania, non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho agito con la pancia". La bocciatura più sonora arriva da parte di Antonella Elia: "Dayane mi ha scioccato a livello umano, non si sacrifica una persona che si dice di amare. E non si getta alle ortiche un’amicizia che dura da 5 mesi con un rapporto nato da poco. Lei ha sempre professato amicizia verso i nuovi arrivati. Questo dimostra che lei non è in grado di creare un rapporto di amicizia vero e duraturo". Ma la modella è rimasta ferma sulla sua posizione: "Qua dentro ogni settimana si cambiano idee e carte in tavola. Avrei dovuto fare strategia per arrivare dove? Sono in finale da un mese. Il rapporto tra me e Rosalinda conta, abbiamo avuto un’amicizia altalenante e nelle ultime settimane ci siamo staccate. Con Samantha ho trovato quello che non avevo trovato in nessun altro in questa casa, mi ha protetto. In quel momento per me era al primo posto".

Perché Dayane Mello ha mandato Rosalinda al televoto

Dayane aveva scelto di mandare Rosalinda al televoto per salvare l’amica Samantha De Grenet. Sebbene il loro rapporto non fosse paragonabile a quello nato con la Cannavò, Dayane ha spiegato di avere voluto salvare Samantha per ringraziarla della vicinanza dimostratale nelle ultime settimane, coincise con il suo distacco da Rosalinda. A spingere le due donne a litigare era stata la storia nata nella Casa tra la Cannavò e Andrea Zenga.

Dayane Mello confessa i sentimenti per la Cannavò, poi rettifica

Durante la diretta della scorsa puntata, il Gf aveva trasmesso un confessionale registrato da Dayane per confessare i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda. Aveva lasciato intendere di essersi innamorata dell’amica e che per questo motivo aveva fatto fatica ad accettare la sua relazione con Zenga. Ma una volta in diretta, Dayane aveva chiesto al gruppo di coinquilini di non parlarne per rispettare la sensibilità di sua figlia che l’avrebbe certamente guardata da casa. Poco dopo, aveva fatto una parziale marcia indietro, dichiarando che i sentimenti nei confronti della Cannavò risalivano a qualche settimana prima. Una versione dei fatti alla quale Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e la stessa Rosalinda non hanno creduta, accusandola di avere finto i suoi sentimenti solo a favore di telecamera.