Andrea Zenga sta cominciando a sciogliersi nel rapporto con Rosalinda Cannavò, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa in punta di piedi, ha puntato la bella Adua Del Vesco fin dall’inizio, pur se con garbo e discrezione. Ma quando lei ha deciso di lasciare per Andrea il fidanzato Giuliano Condorelli, Zenga ha deciso di lanciarsi. Risale a poche ore fa la proposta piccante che Andrea ha rivolto a Rosalinda. Il giovane è in nomination e questa sera potrebbe lasciare la Casa. Ma se le cose dovessero andare in maniera diversa, Zenga ha chiesto a Rosalinda una specie di ricompensa, una sorta di scommessa: “Se resto, dormi con me”.

La risposta di Rosalinda Cannavò

Ma Rosalinda non si è lasciata incantare dai modi gentili del giovane Zenga e gli ha risposto picche. Uscita da una storia d’amore durata oltre 10 anni, vuole attendere di lasciare la Casa prima di concedersi libertà che farebbe fatica a prendersi sapendo di essere costantemente ripresa dalle telecamere.

La lettera di Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga

In compenso, Rosalinda ha voluto scrivere al suo Andrea una lettera. Ha già ammesso più volte di fare fatica a esprimersi quando è emozionata e il fatto di potersi rivolgere al fidanzato senza essere necessariamente ascoltata, la aiuta a superare l’imbarazzo. “Parole scritte nero su bianco, un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quei tuoi occhi così trasparenti, un po’ perché sin dall’inizio un bigliettino fu l’inizio di tutto”, ha scritto Rosalinda ad Andrea, “L’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare perché nulla di così unico e speciale aveva mai travolto la mia vita. Non mi hai colpito dal primo istante nonostante l’oggettività della tua bellezza ma è stato il tempo passato con te che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione, la tua eleganza, la tua profonda intelligenza e i tuoi valori, tutte cose che ho sempre cercato in un uomo”.