La reazione di Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda Cannavò, all’avvicinamento tra la fidanzata e Andrea Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip non si è fatta attendere. Mentre Adua Del Vesco (nome d’arte di Rosalinda), si avvicinava ad Andrea nella Casa, Giuliano non ha voluto restare a guardare e, pur restando in silenzio, ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram, lo stesso attraverso il quale mesi fa aveva difeso la compagna, quello utilizzato anche recentemente per ribadire il suo amore per lei.

Il silenzio di Giuliano Condorelli

Sono settimane che Giuliano ha scelto la strada del silenzio. Dopo essere entrato nella Casa per regalare le chiavi del suo appartamento alla compagna, un invito alla convivenza che doveva servire a ribadire il fatto di voler continuare a essere presente, Giuliano ha preferito farsi da parte. Non è mai stato particolarmente attivo sui social. Aveva provato a interagire di più con gli spettatori del Gf Vip solo all’inizio di questa avventura, quando attraverso la campagna #hosbagliatoancheio aveva tentato di difendere la compagna, accusata di avere fatto outing a Massimiliano Morra. Ma da quel momento tutto è cambiato e Rosalinda, sul finire della sua avventura al GF, ha puntato la sua attenzione altrove. Una confusione che potrebbe avere addolorato Condorelli, spingendolo a chiudere il suo profilo anche per evitare l’ondata di messaggi privati che lo avrà presumibilmente investito.

in foto: Giuliano Condorelli e Rosalinda Cannavò

A Rosalinda Cannavò piace Andrea Zenga

A Rosalinda, ormai è chiaro, piace il coinquilino Andrea Zenga. Dopo avere tentato senza successo di negare l’attrazione nei suoi confronti, l’attrice si è sciolta fino a ritrovarsi ad ammettere di ricambiare le attenzioni di Zenga. Ha già chiarito di avere intenzione di lasciare il compagno, avendo compreso di non provare più per lui quanto sarebbe giusto provasse. Al contrario, Giuliano le ha ribadito il suo amore pubblicamente fino a qualche settimana fa. Poi ha scelto di restare in silenzio. Infine, la scelta di lasciare i social.