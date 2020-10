Patrizia De Blanck offre consigli "furbetti" a Massimiliano Morra, nella Casa del Grande Fratello Vip. Sembra ormai tramontata la possibilità di un ritorno di fiamma con Adua Del Vesco, ma l'attore ultimamente appare in sintonia con Guenda Goria: peccato che lui sia fidanzatissimo con la compagna Dalila Mucedero. Ebbene, per la contessa non sarebbe un problema, tanto da consigliare esplicitamente a Morra di portare avanti una relazione fittizia dentro la Casa.

I consigli di Patrizia De Blanck

Probabilmente dimentica delle telecamere che hanno mandato la scena in diretta a tutta Italia, la De Blanck ha spiegato a Massimiliano di essere certa che Guenda Goria provi qualcosa per lui e che un flirt finto potrebbe portare loro una grande visibilità mediatica. Pare che la contessa abbia dato il medesimo consiglio anche a Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci.

Lei è molto carina. Ti faccio una rivelazione, lei è persa di te, è in estasi. Se tu non avessi una fidanzata ca*aca**i… ci siamo capiti. È lo stesso suggerimento che ho dato ad Elisabetta e Pierpaolo. Siccome qua vogliono le love story, voi sareste su tutti i giornali, su tutti i video, su tutto. Allora voi lo dovete prendere come un lavoro. Se tu parlavi con la tua fidanzata e glielo dicevi prima… Quando esci tu fai quello che ti pare. Finché state qua dentro, seguiti da tutti… Capito? Finisci dalla d’Urso. Ho un’esperienza di vita io no? Tu pensi che a quest'ora stavo qua sennò, sarei sparita come milioni di le altre persone. Invece sto sempre qua.

La reazione della fidanzata di Massimiliano Morra

Proprio nelle stesse ore, peraltro, Morra dichiarava di sentire qualcosa per Guenda: "Sei una persona che mi piace e l’ho sempre detto. Mi piace la tua testa e mi piaci esteticamente". Nascerà davvero qualcosa o si tratta di semplice strategia come suggerito dalla De Blanck? Di sicuro non l'ha presa bene Dalila Mucedero, che ha scritto “Senza parole” in una story postata su Instagram. Lei è una ballerina e modella di Napoli, legata a Morra almeno dal 2018.