Manca una settimana al Festival più anomalo nella storia della kermesse musicale. Sanremo 2021 scalda i motori e con lui il conduttore e direttore artistico Amadeus. Superato la scoglio del non pubblico in sala e aggiustata la lista dei super ospiti che si alterneranno sul palco, tutti i cantanti in gara hanno già raggiunto la città dei fiori per le prime prove sul palco. Intervenuto in collegamento radio con il programma "W L'Italia" di RTL 102.5, il conduttore ha annunciato le ultime novità dal Festival e spiegato perché Naomi Campbell non ci sarà.

Naomi Campbell assente a Sanremo 2021

La top model americana Naomi Campbell è la grande assente di Sanremo 2021. La modella avrebbe dovuto partecipare al Festival con un intervento non solo sulla sua carriera nel mondo della monda, ma sul suo attivismo benefico e sulla lotta contro il razzismo. Purtroppo però è stata costretta a dare forfait ad Amadeus a causa delle rigide limitazioni imposte negli Usa in materia di Covid-19. "Naomi è veramente dispiaciuta", spiega il conduttore a RTL. "Le nuove restrizioni messe in atto dal presidente Biden nei confronti dell'Europa la costringerebbero ad una quarantena, prima di tornare negli Stati Uniti. Purtroppo non c'è il tempo, ha una serie di impegni già presi che non può saltare".

La pandemia non sarà un tema centrale a Sanremo

Mentre gli artisti sono già arrivati a Sanremo e stanno svolgendo il primo giro di prove sul palco, Amadeus commenta i primi ascolti dei brani in gara: "I testi sono molto belli, particolari e stravaganti". Ma promette: "Di Covid non si parla, ma non sono arrivate nemmeno proposte. I giovani hanno bisogno di pensare ad un futuro migliore". Certo, non sarà facile dimenticare la pandemia in un Festival che proprio per l'emergenza sanitaria si è trovato costretto ad andare in scena senza pubblico, ma il conduttore assicura: "Il palco è bellissimo e vi accorgerete che con l'orchestra la musica avrà un sapore diverso, ci dimenticheremo anche della platea vuota".

Le performance degli ospiti sul palco del Festival

Uno dei super ospiti più attesi a Sanremo 2021 è senza dubbio il campione di calcio Zlatan Ibrahimovic che stupirà il pubblico con un duetto insieme a Sinisa Mihajlovic. "Ci siamo sentiti ieri, è un grande professionista e mi ha detto di essere molto emozionato", spiega Amadeus. Sul palco si alterneranno "tante donne fortissime": da Matilda De Angelis che potrebbe esibirsi a sorpresa in una performance canora, alla top model Vittoria Ceretti: "Ci piace partire da questa generazione Z non solo nel mono della musica, per poter dire: ecco perché Sanremo non si può non fare". In più, Ornella Vanoni presenterà il nuovo brano con Francesco Gabbani, così come farà Loredana Bertè con il suo ultimo inedito. E infine "Barbara Palombelli vorrebbe ballare un valzer con Fiorello, vedremo", annuncia entusiasta il direttore artistico.