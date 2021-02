Amadeus è stato ospite della puntata di domenica 21 febbraio 2021 di Che tempo che Fa, su Rai3. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato alcune novità della kermesse, la cui data d'inizio è sempre più vicina, in quanto la prima serata sarà martedì 2 marzo. Come ogni anno sono previsti grandi ospiti della musica italiana e per questa 71esima edizione, il conduttore ha voluto sul palco dell'Ariston Loredana Bertè proprio nella serata d'apertura.

Loredana Bertè ospite speciale della prima serata

In collegamento dal Teatro Ariston, Amadeus rivela la grande sorpresa della prima serata: "Ci dobbiamo abituare al teatro vuoto, in questo momento è tutto spento, non possiamo mostrarvelo, ma già girano delle immagini di una scena bellissima. Finiamo alle 2, ma io volevo dirvi che Loredana Bertè sarà ospite della prima puntata di martedì 2 marzo e presenterà il suo singolo". Il conduttore conferma che ogni puntata sarà presente una co-conduttrice diversa, ma non mancheranno altre testimonianze e racconti di ospiti che si racconteranno sul palco dell'Ariston. Il direttore artistico si sbottona sulle serate: "Abbiamo la fortuna di avere una meravigliosa orchestra, le 26 canzoni e i giovani in gara, regaleranno tanta musica bellissima".

Il nuovo singolo di Loredana Berté

In anteprima assoluta, come annunciato da Amadeus, Loredana Bertè presenterà il suo nuovo singolo nella prima serata della kermesse canora più importante d'Italia. Si tratta di "Figlia di..", un brano autobiografico, sincero e ironico firmato dalla stessa Bertè, con Pula e Chiaravalli. La canzone vuole essere un grido di emancipazione femminile, un inno alle self-made women che l’artista si è regalata in occasione dei suoi 70 anni e che fa parte di un progetto discografico più ampio. Loredana Bertè canta di se stessa e di tutte le donne che si sono fatte da sole, contro le avversità, i pregiudizi e i preconcetti. Una donna che tante volte è caduta, ma ha imparato ad alzarsi e come tante donne ha imparato a combattere per farsi valere in una società in cui non è sempre facile vivere. Durante la serata d'apertura del Festival non mancherà un'esibizione con i grandi successi dell'artista per rievocare la sua brillante carriera musicale.