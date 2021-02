in foto: Amadeus, conduttore di Sanremo 2021

Dopo i giorni tumultuosi, sembra arrivata la svolta sul Festival di Sanremo 2021, che sarà senza pubblico in sala. Questo è ciò che emerge da quanto riporta l'Ansa, riassumendo la sostanza del protocollo disegnato dalla Rai per lo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo. Il documento in questione sarà inviato domani al Cts e pare risolvere il nodo cruciale che tante polemiche aveva alimentato negli ultimi giorni.

Nessuna soluzione alternativa o concessione straordinaria per il Festival di Sanremo 2021, che in linea con il DPCM e le misure di prevenzione per evitare la diffusione del coronavirus, andrà in scena senza pubblico in sala. Le decisione finale è arrivata al termine di una riunione con il Direttore Artistico Amadeus, in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari. La conclusione cui si è giunti è che la manifestazione, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston. Per questa ragione, oltre alla sala vuota del Teatro Ariston, non saranno contemplati nemmeno tutti gli eventi collaterali al Festival, che di fatto animano tradizionalmente la città di Sanremo per un'intera settimana e che rappresentavano il principale motivo di preoccupazione del sindaco della città, come lui stesso aveva specificato in un'intervista delle scorse ore rilasciata a La Stampa.