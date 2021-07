Lunedì 5 luglio, andrà in onda su Canale5 la seconda puntata di Temptation Island Vip 2021. All'orizzonte numerosi colpi di scena. Dalle immagini diffuse, sembra esserci stato un tradimento da parte di Tommaso Eletti nei confronti della fidanzata Valentina Nulli Augusti. Per conoscere tutti i dettagli, non resta che attendere le ore 21:20 del 5 luglio.

Valentina nel pinnettu, Tommaso ammette di aver fatto un casino

Nella seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 5 luglio, spazio alla coppia composta da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Filippo Bisciglia ha raggiunto il villaggio delle fidanzate per annunciare una comunicazione importante destinata a una delle concorrenti:

"Chiedo a Valentina di venire con me. Valentina devi andare nel pinnettu perché c'è una cosa molto importante che devi vedere e soprattutto ascoltare. Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò".

Dalle poche immagini incluse nella clip di anticipazioni, si nota Tommaso sotto una coperta con una delle tentatrici. Il giovane, dopo aver raggiunto gli altri concorrenti, commenta: "No, ragazzi. È successo un casino". E Stefano replica: "Va bene, si è capito". Valentina ritiene possa essere solo una messinscena per costringerla a chiedere il falò di confronto: "Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e ce ne andiamo via".

Ste, fidanzato di Claudia, convocato al falò

Anche Manuela dovrà fare i conti con gli atteggiamenti di Stefano, che troverà poco rispettosi nei suoi confronti. Al falò, si alzerà infervorata, e consegnerà il tablet a Filippo Bisciglia esclamando: "Basta, basta, non voglio vedere più niente. Vi prego, basta". Il conduttore, poi, si recherà nel villaggio dei fidanzati e chiederà a Ste, fidanzato di Claudia, di raggiungerlo al falò perché ha una comunicazione importante per lui. Ricordiamo che Claudia e Ste dovrebbero sposarsi il 7 agosto, ma la donna ha manifestato molti dubbi circa la volontà di convolare a nozze.

Quando va in onda e dove vederlo in diretta, streaming e replica

L'intera edizione di Temptation Island è già stata registrata. Le sei coppie sono tornate a casa. Le rimanenti cinque puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia andranno in onda il lunedì in prima serata su Canale5. Tuttavia, è possibile assistere al programma anche in diretta streaming e in replica su MediasetPlay.