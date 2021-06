Si sono concluse le registrazioni di Temptation Island 2021, il dating show di Canale5 che debutterà in prima serata mercoledì 30 giugno. Ad annunciarlo è Raffaella Mennoia, autrice del programma e spalla di Filippo Bisciglia, conduttore del format. I giochi, dunque, sono fatti: le sei coppie che partecipano al programma quest’anno sono già tornate a casa. Quante coppie saranno scoppiate e per quali motivi?

Raffaella Mennoia: “È stata un’edizione particolare”

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia annuncia la fine delle riprese e anticipa che quella che andrà in onda sarà un’edizione particolare di Temptation Island: “Sono tornata a Roma già da un paio di giorni, abbiamo appena consegnato il programma”. La donna è già rientrata a Roma da dove assisterà alla messa in onda del reality estivo più atteso della televisione.

in foto: Filippo Bisciglia conduce Temptation Island

Le anticipazioni di Raffaella Mennoia

Raffaella ha quindi fornito una serie di anticipazioni. Poco chiare a dire il vero, probabilmente con lo scopo di non svelare quanto accaduto nei villaggi, mantenendo un velo di mistero sulla sorte dei protagonisti. Ha lasciato intendere di non essere contenta per come sono andate certe cose. Ha inoltre anticipato il futuro di una delle coppie, preannunciando il ritorno di fiamma di un amore che sembrava finito e che invece sarebbe rifiorito: