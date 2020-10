Sarà Matilde Brandi a essere eliminata dal Grande Fratello Vip 2020, almeno secondo l'opinione dei lettori di Fanpage.it. Il nostro sondaggio in merito all'ultimo televoto del reality sancisce la vittoria di Guenda Goria alla domanda, "Chi vuoi salvare?" mentre la Brandi ha ricevuto la percentuale più bassa di voti. Il verdetto sarà ufficiale tra poche ore, nella puntata di venerdì 16 ottobre.

Guenda Goria e Stefania Orlando dovrebbero restare in gioco

Vediamo i numeri nel dettaglio. A chiedere che Guenda Goria sia salvata è stato il 41% dei rispondenti al sondaggio: la figlia di Maria Teresa Ruta, dopo una partenza in sordina, sta guadagnando un folto gruppo di fan nel pubblico dello show. Seconda classificata è Stefania Orlando, tra i concorrenti preferiti in assoluto, con il 33% dei voti. Infine, soltanto il 26% dei lettori che hanno partecipato al sondaggio chiede che a salvarsi sia Matilde Brandi. Curioso che le percentuali siano le stesse del sondaggio precedente, che aveva decretato l'eliminazione d Myriam Catania, cosa che puntualmente si è verificata.

La rivalità con Maria Teresa Ruta

In effetti, negli ultimi tempi delle tre concorrenti Matilde Brandi è la più discussa. Hanno fatto parlare non poco le affermazioni di Maria Teresa Ruta, che ha lasciato intendere come la Brandi le abbia proposto di esagerare la loro rivalità a fini mediatici. Inoltre, l'utilizzo di una parola omofoba, seppur non a mo' di insulto, non è piaciuta al pubblico e potrebbe costarle una ramanzina da parte di Alfonso Signorini (difficile intervenga la squalifica, dal momento che Patrizia De Blanck è stata graziata dopo aver commesso lo stesso errore). Qualora dovesse uscire, c'è da attendersi una lite tra la Brandi e Antonella Elia, opinista del reality: Matilde non ha affatto apprezzato le stoccatine dell'amica nella pumtata precedente.