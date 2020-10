Le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip sicuramente non mancano, argomenti per innescare possibili discussioni se ne trovano a bizzeffe e, ormai, superano anche le mura della casa e arrivano fino agli studi da cui parte la diretta del programma. Ad essere colpita, stavolta, è Antonella Elia che durante la puntata in onda lunedì 12 ottobre ha lanciato alcune stoccate a Matilde Brandi, che la ballerina non si è certo lasciata sfuggire e, anzi, ha commentato in maniera piuttosto accesa.

Lo scontro con Antonella Elia

Le tensioni tra le due showgirl sono nate in seguito allo scontro tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta che, ormai, non riescono più a nascondere la proprio reciproca antipatia, maturata in seguito ad atteggiamenti ritenuti inopportuni dalla ex ballerina e adottati invece dalla conduttrice. In difesa della Ruta, quindi, nella puntata di lunedì sera è intervenuta proprio Antonella Elia che, rivolgendosi alla Brandi ha detto: "Eh che pizza queste amiche, gli aperitivi", a cui di contro è arrivata la riposta: "No, Antonella non dire così che mi fai dispiacere, per in quel gruppo fino a poco tempo fa c'eri anche te. Non mi far arrabbiare dai". L'ex ragazzi di Non è la Rai, però, ha rincarato la dose incitando la sua "rivale" ad arrabbiarsi: "sei carina quando ti si gonfia la giugulare" .

Il commento di Matilde Brandi

Ma non è finita qui. Dopo la puntata, infatti, Matilde Brandi ha commentato questo atteggiamento da parte dell'opinionista del Grande Fratello, ritenendo di aver ricevuto una cattiveria gratuita che, però, non sarebbe passata inosservata: "Antonella l’aspetto al varco. Purtroppo lei sta in studio e deve fare… Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi. Una cattiveria gratuita. Menomale fino a ieri che ci stava pure lei. Sono cose mal consigliate, lei avrà il suo autore.Lei la imbeccano perché è di coccio…Adesso ha tutto questo coraggio solo perchè sta fuori? Ma io esco eh…E come se esco". Parole di fuoco da parte della ballerina, che si aspettava un supporto da parte di una sua vecchia amica, e che invece si è rivelata tutt'altro che tale.