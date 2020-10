Al Grande Fratello Vip 2020 è tempo di verdetti. Nella puntata del reality, in onda lunedì 12 ottobre, gli spettatori scopriranno chi dovrà lasciare la casa tra Stefania Orlando, Myriam Catania e Maria Teresa Ruta. Fanpage.it ha chiesto ai lettori di esprimere una preferenza. Secondo il nostro sondaggio, ad avere la peggio sarà Myriam Catania.

Myriam Catania reduce dallo scontro con Enock

Alla domanda: "Chi vuoi salvare tra Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando?", la compagna di Quentin Kammermann ha ricevuto solo il 26% delle preferenze. Secondo i lettori che hanno partecipato al sondaggio, dunque, sarà lei a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020. La gieffina, in realtà, ha espresso più volte il desiderio di tornare ai suoi affetti e già nella puntata scorsa era risultata la meno votata. In queste ore, inoltre, è apparsa insofferente e ha avuto uno scontro con Enock Barwuah. Lo ha accusato di essere aggressivo e ovviamente, il fratello di Balotelli non l'ha presa bene.

Ruta e Orlando dovrebbero restare in gioco

Maria Teresa Ruta è stata, tra le tre, la gieffina che ha ricevuto più preferenze. Il 41% dei lettori che hanno votato, infatti, hanno espresso il desiderio di salvarla. La conduttrice è riuscita a farsi amare non solo grazie alla sua simpatia, ma anche per mezzo della sua estrema sincerità. Non ha paura di dire sempre quello che pensa sui concorrenti, anche rischiando di mettersi contro il gruppo. In questi giorni, inoltre, ha fatto una dolorosa confidenza a Tommaso Zorzi. Gli ha rivelato che quando aveva 20 anni ha subito un tentativo di stupro. Infine, anche Stefania Orlando – sempre secondo il nostro sondaggio – sarebbe destinata a salvarsi. La conduttrice ha ricevuto il 33% delle preferenze e basta dare un'occhiata a Twitter per rendersi conto di quanto sia amata dagli spettatori. Non resta che attendere la messa in onda della puntata del 12 ottobre per conoscere quale sarà il responso del televoto.