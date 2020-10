La casa del Grande Fratello molto spesso diventa un luogo nel quale i concorrenti riescono ad esternare tutte le loro emozioni, anche quelle più nascoste, che non sono mai state svelate e che arrecano molto dolore al solo ricordarle. Non stupisce, quindi, che nel corso di quello che sembra essere un normale pomeriggio nella casa più spiata d'Italia, come un fulmine a ciel sereno, irrompa la drammatica confessione di Maria Teresa Ruta che, parlando con Tommaso Zorzi, nella solitudine di una delle camere da letto, ha raccontato in lacrime uno dei momenti più terribili della sua vita, quando era poco più di una ragazza.

Il racconto drammatico di Maria Teresa Ruta

All'età di vent'anni, la conduttrice tv ha subito un trauma indelebile che nella mente di una giovane donna, fatica ad andar via: qualcuno tentò di violentarla, ma stando a quanto emerge dalle parole pronunciate tra le lacrime, la violenza non è stata perpetrata. Un dolore immenso che ha segnato tutta la sua vita e che, come racconta lei stessa, ha compromesso anche il suo modo di approcciarsi al lavoro. Davanti allo sguardo attonito e preoccupato di Tommaso Zorzi, visibilmente commossa Maria Teresa Ruta sviscera il suo dramma:

Dicono che sono fortunata ed è vero, sono fortunata, ho dei figli fantastici, sono felice, ho una casa, una mamma, un fratello, una famiglia stupenda non si può volere tutto dalla vita, ma questa è una cosa che mi porto dentro, Maurizio Costanzo mi ha detto Maria Teresa tu non darai mai il 100% tuo, se non risolvi, non vai fino in fondo, ma io non voglio sapere, il mio passato cosa è successo, io mi dimentico tutto ciò che di buono può essere successo, io non voglio sapere. Dopo che hanno tentato di stuprarmi, lo sai che io avevo 20 anni, lo sai quando ho fatto l'amore per la prima volta? A 24, con il papà di Guenda, 4 anni ci ho messo io a risolvere il problema, e non lo avevo detto a nessuno.

Maria Teresa Ruta rischia di uscire dalla casa

Dopo la puntata del Grande Fratello, in onda venerdì 9 ottobre in prima serata, tra i concorrenti in nomination compare proprio il nome di Maria Teresa Ruta. La conduttrice, entrata in casa in coppia con la figlia Guenda Goria, adesso gioca singolarmente ed è stata nominata da più coinquilini per il modo con cui si è scontrata con Matilde Brandi in puntata, parlando di lavoro in una maniera che molti hanno reputato sgradevole.