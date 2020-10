Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono le concorrenti in nomination dopo l'ottava puntata del Grande Fratello Vip. Il televoto è aperto con la solita modalità: chi vuoi salvare? Maria Teresa Ruta è stata la più votata questa sera. Myriam Catania è invece entrata al televoto di diritto, essendo stata la meno votata della nomination precedente.

La composizione delle nomination

Maria Teresa Ruta è stata nominata da Matilde Brandi, da Andrea, da Elisabetta Gregoraci, da Adua Del Vesco e da Pierpaolo Petrelli. Matilde Brandi l'ha votata per vecchi screzi, mai sedati. Elisabetta Gregoraci l'ha votata proprio per il comportamento con Matilde Brandi, che non è stato apprezzato nella casa. Ecco perché sono fioccati poi i voti degli altri coinquilini. Stefania Orlando è stata votata da Enock Balotelli, dalla Contessa De Blanck e da Miriam Catania. Enock l'ha votata per ripicca, dopo essere stato nominato proprio dall'Orlando una settimana fa. Risibili le motivazioni di Patrizia De Blanck: "Mi ha rimprovato sulle patatine". Myriam Catania invece l'ha votata "perché mi ha dato dell'egocentrica".

Il Grande Fratello Vip si allunga di due mesi

Ma prima che tutti i concorrenti usciranno dalla casa del Grande Fratello Vip ci vorrà del tempo. Perché Mediaset ha deciso di allungare la produzione del reality show di due mesi. Stando alle indiscrezioni, la finale dovrebbe essere prevista per febbraio 2021 e non per dicembre 2020. I risultati dei dati di ascolto sono incoraggianti, così la Endemolo-Banijay è pronta a produrre altre puntate, cambiando il piano operativo e rinfoltendo all'occorrenza con nuovi ingressi. La prossima settimana, ad esempio, dovrebbe essere quella buona per Paolo Brosio, fermato dal Covid19. Il giornalista è risultato finalmente negativo al test del doppio tampone e quindi potrà entrare nella casa.