Maternità record per Belen Rodriguez: a una settimana dal parto torna a lavorare a Tu si que vales Belen Rodriguez ha saltato solo la prima delle registrazioni di Tu si que vales, che verrà mandato in onda in autunno su Canale 5 (con Giulia Stabile nel cast, ma non al posto dell’argentina). A neppure una settimana dalla nascita di Luna Marì, Belen ha lasciato il Veneto per raggiungere gli studi Mediaset a Roma.

A cura di Valeria Morini

Da brava mamma in carriera, Belen Rodriguez ha scelto di prendersi un periodo di maternità di brevità record: dopo appena una settimana dal parto, la showgirl torna al lavoro. La piccola Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese, è nata nelle primissime ore del 12 luglio. Neanche sette giorni dopo, ecco che Belen ha lasciato l'isola di Albarella, dove aveva deciso di ritirarsi nei giorni del parto (avvenuto in ospedale a Padova, tra le polemiche) e si è diretta con Spinalbese e la bambina verso Roma.

Domenica, la Rodriguez ha infatti raggiunto la Capitale e gli studi Mediaset, per partecipare alle registrazioni di Tu si que vales che conduce anche quest'anno con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Dopo aver saltato per ovvie ragioni la prima puntata, l'argentina torna dunque al suo posto, scegliendo di non sacrificare l'impegno lavorativo con il programma di Canale 5 che andrà in onda in autunno. "Ultimo riposino prima della partenza!!!!! Andiamo a lavorare", ha scritto Belen a margine di una foto tenerissima che mostra Luna Marì. "Ti aspetto bellezza!", ha commentato Sabrina Ferilli, che sarà ancora nel cast di Tu si que vales nei panni di giudice popolare. Poi, su Instagram Stories, la Rodriguez si è mostrata durante il viaggio in treno, con la piccolina in braccio.

A Tu si que vales c'è anche Giulia Stabile, ma non sostituisce Belen

A Tu si Que Vales, Belen ritrova i già citati Sakara, Castrogiovanni e Ferilli, insieme ai giurati Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Inoltre, il talent show Mediaset ha una new entry: le immagini della prima registrazione hanno svelato la presenza di Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto Amici 2021. Si è parlato di un suo ruolo come conduttrice al posto di Belen: in realtà non è ancora chiaro il suo ruolo all'interno della trasmissione e se verrà reiterato nelle altre puntate, ma sappiamo che Giulia è apparsa sul palco del talent. In un video l'abbiamo inoltre vista scherzare con Alessio Sakara. Tu si que vales andrà in onda su Canale 5 in autunno, al sabato sera, con tutte le puntate registrate eccetto la finale, in diretta.