Tu sì que vales, l’ingegnere e acrobata Alessandro Mosca è in finalissima Alessandro Mosca è il primo dei 4 concorrenti in finalissima a Tu sì que vales 2021. Ha 24 anni ed è un ingegnere biomedico che con la sua passione per le acrobazie al palo ha lasciato a bocca aperta tutti i giudici.

A cura di Giulia Turco

Tu sì que vales 2021 è arrivato alle conclusioni: sabato 27 novembre va in onda la finalissima di questa edizione del programma di Canale 5. Sono 16 i talenti che si sono guadagnati i 4 Vales da parte della giuria e che sono arrivati alla diretta che verrà giudicata da parte del pubblico a casa tramite il televoto. I primi quattro talenti si sono esibiti, ma solo uno di loro si è garantito un posto in finalissima: il primo a passare è Alessandro Mosca.

Chi è Alessandro Mosca l'ignegnere biomedico e acrobata di TSQV

Alessandro Mosca si è esibito per la prima volta in studio nella quinta puntata di Tu sì que vales andata in onda sabato 16 ottobre. La sua performance ha stupito il pubblico a casa e i 4 giudici, rimasti a bocca aperta davanti al suo talento. Lui è un giovane ragazzo di 24 anni originario di Biella, che ha da poco conseguito la laurea in Ingegneria biomedica al Politecnico di Torino, come dimostra il suo profilo Instagram @ale_moscabalma. "Ringrazio le mie due colonne d’Ercole, senza le quali tutti quelli che erano i miei sogni, sarebbero per sempre rimasti chiusi in un cassetto… Grazie mamma e grazie papà!", scrive Alessandro sui social. Non solo lo studio, nella sua vita c'è un'altra grande passione: quella per le acrobazie al palo. Ha un fisico incredibile che gli permettere di apparire leggiadro e aggraziato nelle coreografie in sospensione.

Chi sono i 16 finalisti di Tu sì que vales 2021

In finale sono arrivati 16 concorrenti, che si sono esibiti nel corso dell'ultima puntata. Loro sono: l'atleta di 11 anni Cristian Sabba, la crew di ballerini e ballerini Solastra, lo stuntman Jonathan Goodwin, il duo canadese di pattinatori acrobatici Mat e Mym, il motociclista acrobatico Samuele Zuccali, gli acrobati Duo Noar, gli atleti Gaggi Manuel e Francesco, gli acrobati Duo Rokashkovs, il corpo di ballo del coreografo francese Sadeck e infine l'illusionista Alessandro Paragtiaghi.