Alessandro Parabiaghi è l’illusionista in finalissima a Tu sì que vales

È arrivato in finalissima a Tu sì que vales il giovane illusionista Alessandro Parabiaghi che ha conquistato la giuria e il pubblico con le sue abilità con le carte. Il suo numero per l'ultima puntata ha lasciato senza parole i quattro giudici e i conduttori: "Ma come cavolo fa?", ha chiesto incredula Belen Rodriguez al termine della sua esibizione. Ad un passo dal vincere l'edizione dello show di Canale 5, Alessandro porta a casa un ottimo risultato e un'esperienza che non dimenticherà, come ha spiegato sul palco.

Chi è l'illusionista Alessandro Parabiaghi

Alessandro Parabiaghi è un illusionista di 36 anni originario di Cinisello Balsamo, conosciuto con il nome d'arte di Alexmagix. A soli 16 anni ha aperto il suo canale Youtube “TheNewMagicWizard” intraprendendo un percorso di successo nel mondo dell'illusionismo sul web. A Tu sì que vales è arrivato con un forte senso di rivalsa: "L'esibizione di questa sera la dedico alla mia fan numero uno, mia nonna, che mi ha cresciuto. Quello che sono è anche merito suo", ha spiegato in occasione della finale. La sua passione gli è stata trasmessa dal padre. "Questa sera si chiude un cerchio, ovviamente penso di poter vincere. Sono un mago, sono bravo, sono bello e sono simpatico. Cosa volere di più…".

