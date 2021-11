Tu sì que vales, Cristian Sabba di 11 anni è il talento più giovane in finalissima Cristian Sabba è il giovane talento di 11 anni che ha ottenuto un posto in finalissima a Tu sì que vales. Con i suoi 125 salti alla corda in 30 secondi è attualmente il campione in carica tra i Guinness World Record.

A cura di Giulia Turco

Cristian Sabba è il secondo super finalista ufficiale di Tu sì que vales 2021. È il più giovane talento di questa edizione: a 11 anni ha stupito il pubblico a casa e la giuria in studio con una strabiliante performance a ritmo di danza. La sua abilità è quella di saper saltare la corda in maniera incredibile: nel 2020 è entrato a far parte dei Guinness World Record. Lo ha fatto velocissimo, bendato, con le infradito, incrociando la corda in avanti e all'indietro con una sola gamba, garantendosi così un posto in finalissima e i complimenti dei giurati.

Chi è Cristian Sabba il giovane atleta di Tu sì que vales

Cristian Sabba è il più giovane concorrente di questa edizione di Tu sì que vales. Ha solo 11 anni ed è originario di Pioltello, comune che fa parte della città metropolitana di Milano. Nonostante la sua giovanissima età, Cristian ha un profilo Instagram molto seguito @cristian_sabba ed è attivissimo anche su Tik Tok dove pubblica numerosi video delle sue performance. Non a caso Cristian è già molto conosciuto nel mondo dei record: è attualmente campione in carica con i suoi 125 giri di corda in 30 secondi ed è figlio di Silvio Sabba, personal trainer di 43 anni, attualmente la persona che detiene più Guinness Word Record in assoluto (234 aggiornato al 2021). "Con una gamba sola è molto più complesso, serve più coordinazione", ha spiegato il padre, "dobbiamo provare a farne più di 40".

Chi sono i 16 finalisti di Tu sì que vales

Nel corso della finale, l'ingegnere biomedico Alessandro Mosca e il giovane atleta di 11 anni Cristian Sabba hanno conquistato un posto in finalissima. Nel complesso ad inizio puntata si sono presentati 16 talenti in gara per il posto da vincitore: Cristian Sabba, la crew di ballerini e ballerini Solastra, lo stuntman Jonathan Goodwin, il duo canadese di pattinatori acrobatici Mat e Mym, il motociclista acrobatico Samuele Zuccali, gli acrobati Duo Noar, gli atleti Gaggi Manuel e Francesco, gli acrobati Duo Rokashkovs, il corpo di ballo del coreografo francese Sadeck e infine l'illusionista Alessandro Paragtiaghi.