A cura di Giulia Turco

Sadeck è il vincitore di Tu sì que vales 2021. Il coreografo francese si è dimostrato sin dalla sua prima esibizione uno dei talenti più promettenti di questa edizione. Ha incantato pubblico e giuria con le sue coreografie geometriche, le musiche ipnotiche e i movimenti impeccabili che come in un'orchestra dirigono un gruppi di ballerini alle sue spalle. "Una delle cose più belle che ho visto", aveva detto di lui Maria de Filippi, "sei veramente bellissimo, ma nulla toglie alla tua performance". Sul palco della finalissima, Sadeck ha portato una coreografia ispirata al volo degli uccelli.

Chi è Sadeck

Sadeck è un ballerino, coreografo e pittore di 28 anni francese. Ha creato la Geodance – Geometrie Variable, un genere di danza che si ispira all’arte della pittura per l’armonia dei movimenti delle singole parti. Si è esibito in studio a Tu sì que vales per la prima volta nella puntata in onda sabato 18 ottobre, quando ha stupito il pubblico con incredibili geometrie create grazie al suo genio e alla professionalità del suo corpo di ballo. Il pubblico ne è rimasto incantato e Maria De Filippi ha colto il suo talento, tanto che il coreografo è stato riproposto anche nella scuola di Amici, dove ha fatto lezione ad uno degli allievi più meritevoli.

I 4 super finalisti di Tu sì que vales 2021

Sadeck si è aggiudicato il premio finale di Tu sì que vales, arrivando tra i super finalisti insieme all'atleta Alessandro Mosca, il piccolo Cristian Saba, l'illusionista Alessandro Parabiaghi. Nel complesso ad inizio puntata si sono presentati 16 talenti in gara per il posto da vincitore: Cristian Sabba, la crew di ballerini e ballerini Solastra, lo stuntman Jonathan Goodwin, il duo canadese di pattinatori acrobatici Mat e Mym, il motociclista acrobatico Samuele Zuccali, gli acrobati Duo Noar, gli atleti Gaggi Manuel e Francesco, gli acrobati Duo Rokashkovs, il corpo di ballo del coreografo francese Sadeck e infine l'illusionista Alessandro Parabiaghi.