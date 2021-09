Tu sì que vales, Giulia Stabile incanta ballando con il coreografo francese Sadeck Giulia Stabile e Sadeck ballano sul palco improvvisando una sinuosa coreografia. Il coreografo dirige il duetto e la ballerina si lascia trasportare dalla musica ipnotica e dai movimenti del maestro. “Una delle cose più belle che ho visto, hai un movimenti del corpo perfetti e una percezione del tuo corpo incredibile”, spiega Maria de Filippi. “Oltre al fatto che sei veramente bellissimo, ma nulla toglie alla performance che hai fatto”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tu sì que vales 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia Stabile dal palco di Amici a Tu sì que vales. La vincitrice dell'ultima edizione del talent show è parte del cast dello show di Canale 5, in onda a partire da sabato 18 settembre. La giovane ballerina entra ed esce dalla scena affiancando i conduttori durante alcuni sketch artistici e commentando le esibizioni nel corso della puntata. Per l'esordio di stagione Giulia viene chiamata sul palco da Maria De Filippi che la invita a ballare insieme a Sadeck, un incredibile coreografo francese che orchestra un corpo di ballo in movimenti e geometrie.

Chi è Sadeck il coreografo che ha ballato con Giulia Stabile

Giulia Stabile e Sadeck ballano sul palco improvvisando una sinuosa coreografia. Il coreografo dirige il duetto e la ballerina si lascia trasportare dalla musica ipnotica e dai movimenti del maestro. A fine performance Maria fa i complimenti a Giulia e al coreografo il cui talento è degno di nota. "Una delle cose più belle che ho visto, hai un movimenti del corpo perfetti e una percezione del tuo corpo incredibile", spiega la conduttrice. "Oltre al fatto che sei veramente bellissimo, ma nulla toglie alla performance che hai fatto". Sadek è un ballerino, coreografo e pittore di 28 anni originario della Francia. Ha creato la Geodance – Geometrie Variable, un genere di danza che si ispira all’arte della pittura per l’armonia dei movimenti delle singole parti.

Giulia Stabile nel team di Maria De Filippi

La ballerina, 18 anni, è ormai diventata parte integrante del team di Maria De Filippi che l'ha trasformata oltre che in un giovane talento in un volto tv dei suoi programmi. Giulia non solo è un'eccezionale ballerina, ma ha fatto innamorare il pubblico per la sua risata e la sua genuinità. Per questo la conduttrice l'ha voluta come figura al fianco dei conduttori di Tu sì que vales, mettendola alla prova con il ruolo in tv. Nella prossima edizione di Amici, Giulia Stabile sarà anche parte del corpo di ballo dei professionisti.