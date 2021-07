Tu si que vales, al via le registrazioni senza Belen Rodriguez e con Giulia Stabile Sono partite le registrazioni del talent show di Canale 5, in onda il sabato in autunno. Questa ottava edizione parte per forza di cose senza Belen Rodriguez, che è appena diventata mamma di Luna Marì. Nel cast è entrata però Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto l’ultima edizione di Amici.

A cura di Valeria Morini

Sono iniziate le registrazioni di Tu si que vales, che torna con la nuova edizione – la numero 8 – che andrà in onda come di consueto il sabato sera su Canale 5, nella stagione autunnale. Lo show che vede esibirsi talenti di vario tipo, dalla danza all'illusionismo, dal canto ad alcune discipline sportive, viene tradizionalmente registrato in estate, e solo la finale va in onda in diretta. Tra le novità di quest'anno, l'assenza di Belen Rodriguez, almeno per le prima puntate, e la vincitrice di Amici 2021 Giulia Stabile come special guest star.

Belen Rodriguez è appena diventata mamma di Luna Marì

Il forfait della showgirl argentina è più che giustificato e le motivazioni sono ben note. La Rodriguez è impossibilitata a condurre perché in maternità. Nelle primissime ore del 12 luglio ha dato alla luce la figlia secondogenita Luna Marì, nata dall'amore con Antonino Spinalbese. Belen dovrebbe comunque riaggregarsi al programma far parte della squadra più avanti. Alla conduzione sono confermati intanto Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Resta immutaa anche la formazione storica della giuria, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, insieme a Sabrina Ferilli chiamata a esprimere il voto popolare.

Giulia Stabile a Tu si que vales

Intanto, da Instagram Stories, scopriamo che Giulia Stabile è nel cast del programma. Non è ancora chiaro il suo ruolo ma sappiamo che la ballerina ha accompagnato alcuni concorrenti del talent. Su IG la vediamo scherzare con Zerbi e Sakara. Quest'ultimo, campione di arti marziali miste, è anche protagonista con Giulia di un simpatico siparietto in cui i due simulano un "combattimento" (vedi il video in alto). La presenza della vincitrice di Amici conferma la fiducia da parte di Maria De Filippi (giurata e produttrice di TSQV), che ha deciso di investire su di lei non solo come ballerina ma anche come personaggio. La sua genuinità e la tenera storia d'amore con Sangiovanni, insieme al talento nella danza – vedi anche il servizio fotografico della coppia su Chi – ne hanno fatto un idolo per molti giovani, che la Queen Mary ha ormai eletto a nuovo volto simbolo dei suoi programmi.