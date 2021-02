Rischia di concludersi in un’aula di tribunale il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra. L’attore, finto ex fidanzato della collega ai tempi in cui si chiamava ancora Adua Del Vesco, fa sapere di avere deciso di querelare Rosalinda dopo le affermazioni della donne nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip. Eliminata a una puntata dalla finale, in diretta Rosalinda ha discusso con Morra che l’aveva accusata di avere messo in piedi una finta relazione con Andrea Zenga. In risposta, Rosalinda è tornata sull’annosa questione della presunta omosessualità di Massimiliano, della quale si era già ampiamente discusso durante i primi mesi del reality show a causa di uno scivolone dell’attrice.

L’annuncio di Massimiliano Morra

“Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente”, fa sapere Massimiliano Morra in una Instagram Story. Già in diretta, Morra aveva negato le dichiarazioni della collega, come aveva già fatto qualche mese fa, quando era ancora un concorrente del GF Vip.

Che cosa ha detto Rosalinda Cannavò di Massimiliano Morra

In diretta al Gf Vip, dopo che Morra l’aveva accusata di avere messo in giro voci false sul suo conto, Rosalinda aveva risposto: “Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te, a me risulta così”. “A me risultava che lui lo fosse”, aveva aggiunto rivolta al conduttore Alfonso Signorini, “ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche detto da te in base a determinate cose che ci siamo detti in passato”. Dichiarazioni che hanno spinto Massimiliano ad annunciare una querela ai danni della collega con la quale ha condiviso un rapporto professionale e di amicizia durato anni, ma che adesso sembrerebbe essersi concluso.