Colpo di scena a Live – Non è la D’Urso durante il blocco dedicato alla macchina della verità cui ha accettato di sottoporsi Maria Teresa Ruta. La conduttrice, ospite di Barbara D’Urso per rispondere dei suoi flirt con Francesco Baccini – smentito da quest’ultimo -, Alain Delon e il principe Alberto di Monaco, ha accettato di sottoporsi al giudizio della famosa “macchina dell’Alabama”per mettere un punto alla vicenda. Ma durante il test, il dispositivo ha segnalato una risposta falsa quando la Ruta ha dichiarato di non avere mai tradito l’ex marito Amedeo Goria.

Maria Teresa Ruta e il flirt con Francesco Baccini

La macchina della verità ha segnalato che Maria Teresa Ruta avrebbe mentito in due occasioni. La prima volta quando ha negato di avere avuto un flirt con Francesco Baccini. Il cantautore, tirato in ballo dalla conduttrice all’epoca in cui era ancora una concorrente del GF Vip, aveva già smentito il racconto della collega. Sosteneva che tra loro non ci fosse stato alcun flirt, una versione dei fatti costata alla Ruta un litigio con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che la avevano accusato di avere mentito. Ma quando di fronte alla macchina della verità, la conduttrice ha dichiarato di non avere avuto un flirt con il cantautore, il dispositivo ha segnalato una risposta falsa. “Andiamo avanti, è meglio”, si è limitata a rispondere Maria Teresa, lasciando intendere di avere mentito intenzionalmente.

Maria Teresa Ruta nega di avere tradito Amedeo Goria

Ma quando la macchina ha segnalato una bugia a proposito della sua fedeltà all’ex marito Amedeo Goria, la conduttrice ha voluto interrompere il test. “Siamo seri”, si è ribellata, “Bisogna capire che cosa legge la macchina. Mi sono messa con Roberto prima del divorzio ma perché nn avevamo ancora fatto le carte. Ho conosciuto Roberto che non stavo con Amedeo già da sette o otto anni. Fino ad allora non c’era stata la necessità di fare né la separazione, né il divorzio. L’ho fatto in seguito”. “Che c’entra?”, ha chiesto la D’Urso per poi rifarle la domanda. Maria Teresa ha negato di nuovo di avere tradito l’ex marito e la macchina ha nuovamente segnalato un falso. “Ma se l’avessi tradito glielo avrei detto, almeno gliela facevo pagare”, ha concluso la conduttrice facendo riferimento ai tradimenti perdonati all’ex marito.