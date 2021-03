Giulio Pretelli e la fidanzata Alessia Pellegrino sono stati ospiti della puntata di Live – Non è la D'Urso trasmessa il 21 marzo. I due hanno raccontato questo momento felice che stanno vivendo. La diciannovenne, infatti, è incinta. Presto Giulio e Alessia diventeranno genitori. La giovane ha assicurato che tra di loro c'è grande complicità: "Sono incinta al quarto mese. Ancora non si sa se sia femmina o maschio. Lo scoprirò alla prossima visita". Giulio Pretelli, allora, ha spiegato che gli piacerebbe avere "una femminuccia", che vorrebbe chiamare Sophie. In caso fosse un maschietto, invece, non hanno ancora pensato a un nome.

Giulio Pretelli e Alessia Pellegrino fidanzati da 6 mesi

Giulio Pretelli ha raccontato che la relazione con Alessia Pellegrino ha avuto inizio lo scorso settembre: "Ci siamo fidanzati a settembre, sei mesi fa. È arrivato questo dono e lo abbiamo accettato con tanto amore. Il nostro è un amore grande". Pierpaolo Pretelli, presente in studio, ha ironizzato su quante cose siano accadute nell'arco di soli sei mesi: "Pensa a me Barbara, che sono entrato a settembre, sono uscito a marzo e ho trovato questa situazione qui, sembravano passati sei anni non sei mesi".

Come hanno comunicato la notizia della gravidanza ai genitori

in foto: Uno degli incontri tra Giulio e Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip

Giulio Pretelli ha chiarito perché ha comunicato a Pierpaolo che sarebbe diventato papà, in diretta al Grande Fratello Vip. Secondo quanto racconta, lui avrebbe richiesto alla redazione di fare una telefonata privata a Pierpaolo. Gli autori però gli avrebbero concesso la possibilità di dirglielo di persona invitandolo a entrare nella casa. Infine, la coppia ha raccontato come ha comunicato ai rispettivi genitori la notizia del bebè in arrivo. Pretelli ha spiegato:

"Ho portato Alessia a conoscere mamma e papà a Capodanno. Lei era incinta, ma non sapevamo nulla neanche noi. Noi lo abbiamo scoperto il 5 gennaio, quindi era già passato Capodanno. Abbiamo prima fatto una chiacchierata con mia zia che è una dottoressa, poi abbiamo deciso di dirlo a mamma. Glielo abbiamo detto per telefono".

Bizzarro, il modo in cui lo ha scoperto la madre di Alessia Pellegrino: "Mia madre lo ha scoperto tramite una diretta su Instagram, perché c'era il test".