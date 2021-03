Rosalinda Cannavò è stata protagonista nell'ultimo spezzone di Live – Non è la D'Urso, con alcune dichiarazioni importanti sia sull'evoluzione del rapporto intenso ma conflittuale con Dayane Mello che sul legame con Andrea Zenga, con cui sta già convivendo. Inoltre, Rosalinda ha parlato dell'indagine sulla morte dello sceneggiatore Ares Teodosio Losito, che la vede coinvolta come persona informata sui fatti.

La convivenza con Andrea Zenga

La Cannavò è partita dall'amore per Zenga, che cresce giorno dopo giorno. Il lungo fidanzamento interrotto con Giuliano Condorelli è ormai un ricordo e al momento Rosalinda e Andrea stanno vivendo insieme a Milano, vista la difficoltà per i "non congiunti" di vedersi in tempi di pandemia.

Attualmente viviamo insieme. Devo dire che fuori va ancora meglio. Ci stiamo vivendo nella quotidianità: è stato tutto inaspettato e spontaneo. Adesso io sto da lui e poi vedremo, passeremo questo lockdown insieme e sarà una bella prova.

Cos'è successo con Dayane Mello in magazzino

Gli scontri nella Casa del Gf Vip non hanno messo davvero fine all'amicizia con Dayane Mello. Rosalinda è ancora ferita ma ha svelato che lei e la modella si stanno sentendo. Lei gli ha mandato un abbraccio virtuale il giorno del compleanno del defunto fratello Lucas Mello e ha apprezzato molto le belle parole spese da Dayane nei suoi confronti ("Rosalinda è una persona che mi piace molto. Indipendentemente da quello che è successo è una persona che è nel mio cuore"). Inoltre, ha spiegato cos'è successo davvero in magazzino al Gf Vip.

Abbiamo fatto dei passi in avanti. Quelle parole le ho scritte perché era un giorno importante, era il compleanno di suo fratello Lucas. Ovviamente sentire alcune suo frasi all'interno della Casa mi fanno un certo effetto, perché tutto mi sarei aspettata tranne quelle parole dette da lei. Nonostante questo però so che sta passando un momento molto difficile e per l'affetto che provo ho voluto fare un gesto nei suoi confronti. Ci siamo sentite, non avevo ancora detto che le avevo già scritto su Instagram lasciandole il mio numero. Lei mi ha chiamato, ci siamo parlate e ci sentiamo ogni tanto. Le sue parole sono bellissime, mi toccano molto. Ripeto, io per lei ci sono e adesso il gioco è finito. C'è la vita vera ed è qui che ci saranno le dimostrazioni vere. Il bacio in magazzino? I nostri baci ingenui, a stampo, un po' adolescenziali, come quelli che ci si scambia tra amichette, ce li siamo sempre dati davanti alle telecamere. Lo stesso è accaduto in magazzino, non era niente di diverso.

L'indagine sul suicidio di Teodosio Losito

Fuori dal GF Vip, Rosalinda è stata convocata dalla procura di Roma, che sta indagando sulla morte di Teodosio Losito (lo sceneggiatore si è tolto la vita nel 2019): fu proprio lei a parlare di "istigazione al suicidio" nella Casa, innescando così i sospetti degli inquirenti che ci vogliono vedere chiaro. Ovviamente l'attrice non ha potuto parlare dell'indagine in corso ma ha fatto capire di non essere affatto pentita di quanto detto, nel rispondere alla collega Raffaella Di Caprio (anche lei attrice di fiction Ares) che l'ha pubblicamente accusata di farsi passare per vittima.