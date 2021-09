Maria De Filippi come Gianmarco Tamberi a Tu sì que vales si cimenta nel salto in alto Il campione olimpico è sul palco per un divertente momento da condividere con i giudici. Portata sul palco l’asta per il salto, Teo Mammucari, Maria de Filippi e Rudy Zerbi si cimentano nel salto del campione. Abbassata più volte l’alta, i giudici tentano comunque il salto il prima persona: si lancia Maria De Filippi che senza paura tenta di inarcare la schiena sotto l’asta.

A cura di Giulia Turco

Gianmarco Tamberi è ospite nella prima puntata di Tu sì que vales. Il campione olimpico di ritorno dal successo di Tokyo dove ha ottenuto l'oro per il salto in alto è sul palco del programma di Canale 5 per raccontare la sua storia. Fatta di sacrifici, delusioni, successi poi trionfi. L'episodio chiave è quello risalente al 2016, quando a poche settimane dai giochi di Rio è rimasto vittima di un grave infortunio che gli ha impedito di continuare a gareggiare.

I giudici di Tu sì que vales provano il salto di Gianmarco Tamberi

I giudici sono commossi e le telecamere inquadrano spesso i loro occhi lucidi dopo il video racconto di Tamberi. Il campione olimpico però è sul palco anche per un divertente momento da con i giudici. Portata sul palco l'asta per il salto e un materasso sul quale atterrare, Teo Mammucari, Maria de Filippi e Rudy Zerbi si cimentano nel salto del campione. Un'altezza, quella del suo oro, pari a 2 metri e 37 centimetri, pazzesca. Abbassata più volte l'asta, i giudici tentano comunque il salto in prima persona: si lancia Maria De Filippi che senza paura tenta di inarcare la schiena sotto l'asta. Nulla da fare, ma il tentativo viene comunque più che apprezzato dal pubblico.

La storia di Gianmarco Tamberi

Ospite nella prima puntata di Verissimo, Gianmarco Tamberi racconta il dramma del suo sogno infranto nel 2016 e la forza nel rialzarsi e continuare a lottare. Anni duri, quelli che racconta di aver vissuto: "Di momenti in cui mi guardavo allo specchio dicendomi che stessi provando a fare qualcosa di impossibile ce ne sono stati molti. Nei volti delle persone che mi stavano vicino vedevo tanto rispetto, comprensione, sostegno. Mi sembra quasi impossibile esserci riuscito, è una storia magica, una storia sportiva che leggerei ogni giorno della mia vita ed esserne protagonista è una fortuna immensa […] Bisogna sempre crederci, perché se succede, poi, è bellissimo".