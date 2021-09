Gianmarco Tamberi: “Nel 2016 il mio sogno sembrava finito, ho vissuto un momento terribile” Il campione olimpico di salto in alto italiano si racconta nella prima puntata di Verissimo, parlando del percorso difficile degli ultimi cinque anni, a causa dell’infortunio che aveva rischiato di distruggere il suo sogno sportivo. In studio anche la compagna, che presto sposerà: “ha un cuore immenso ed è riuscita a starmi accanto come mai avrei immaginato”.

A cura di Andrea Parrella

Ospite a Verissimo il campione olimpico Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro a Tokyo 2020 e protagonista di un'estate di successi sportivi quasi irripetibili per l'Italia. Tamberi, negli studi del programma di Canale 5 andato in onda con la prima puntata stagionale, ha raccontato la sua esperienza, nata dal dramma del 2016, quando a poche settimane dai giochi di Rio subì un infortunio grave, in grado di comprometterne la carriera: "Avevo tutto, una vita splendida, poi è finito tutto in quel salto, con un terribile infortunio per quella che è la mia disciplina. Da un momento all'altro il mio sogno era scomparso. Ho vissuto un momento terribile della mia vita, chiedendomi perché, perché in quel momento. Tantissime domande, poche risposte. Ho fatto molta fatica, perché quando sei arrivato ad essere il numero, abituato a stare più giù non stai bene con te stesso. Sono stati cinque anni terribili".

Anni duri, quelli che Tamberi racconta di aver vissuto: "Di momenti in cui mi guardavo allo specchio dicendomi che stessi provando a fare qualcosa di impossibile ce ne sono stati molti. Nei volti delle persone che mi stavano vicino vedevo tanto rispetto, comprensione, sostegno. Mi sembra quasi impossibile esserci riuscito, è una storia magica, una storia sportiva che leggerei ogni giorno della mia vita ed esserne protagonista è una fortuna immensa […] Bisogna sempre crederci, perché se succede, poi, è bellissimo".

Il suo successo ha preceduto di dieci minuti quello altrettanto incredibile di Marcel Jacobs: "Per due giorni siamo andati avanti dicendoci a vicende ‘ma lo sai che sei campione olimpico?'. È stato incredibile, non partiva favorito e riuscire a controllare la tensione nella gara più importante dell'anno è da campioni".

Arriva in studio anche la compagna, Chiara, alla quale ha chiesto di sposarlo poco prima di partire per Tokyo: "La proposta prima della partenza non me l'aspettavo proprio e ascoltare il motivo di quella proposta è stato doppiamente speciale. Avevamo sempre parlato di farlo dopo le Olimpiadi, il fatto che sia successo prima è stato bellissimo". Tamberi spiega così la sua proposta anticipata: