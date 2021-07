Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere le riprese di Tu sì que vales La soubrette argentina, dopo aver fatto meravigliare tutti per non essersi presa alcun giorno in più per la maternità, si è dovuta fermare presumibilmente perché disidratata: “Mi hanno dovuto fare tre flebo”. Riprese sospese ma domani Belen ci riprova: “Domani speriamo di fare Tu sì que vales, intanto guardo questa cucciola e tutto mi passa”.

Belen Rodriguez si è fermata per un malore durante le riprese della nuova edizione di Tu sì que vales. La soubrette argentina, dopo aver fatto meravigliare tutti per non essersi presa alcun giorno in più per la maternità, si è dovuta fermare presumibilmente perché disidratata: "Mi hanno dovuto fare tre flebo", ha rivelato lei stessa in una serie di stories su Instagram: "Ma ora sono con lei e tutto mi passa", riferendosi a Luna Marì Spinalbese. Ma la chiusura delle storie mostra la tempra irriducibile: "Domani se sto meglio torno a lavoro".

Come sta Belen Rodriguez

È la stessa Belen Rodriguez a raccontare quello che è successo in due stories di Instagram che mostrano la piccola Luna Marì. Nelle storie precisa: "Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa". Ecco come sta Belen Rodriguez:

Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di fare Tu sì que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa.

La maternità record di Belen Rodriguez

Aveva sorpreso tutti: dopo il parto avvenuto nelle prime ore del 12 luglio, Belen Rodriguez era già negli studi Mediaset la domenica. Il motivo? Partecipare alle registrazioni delle nuove puntate di Tu sì que vales sempre con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Belen Rodriguez ha scelto di non sacrificare il suo posto di lavoro per registrare subito il programma dell'autunno di Canale 5: "Ultimo riposino prima della partenza!!!!! Andiamo a lavorare". Adesso però c'è stato lo stop: tre flebo per rimetterla in sesto e la speranza della soubrette argentina di poter tornare al suo posto già domani.

La nascita di Luna Marì

Luna Marì è nata alle 02:30 della notte tra l'11 e il 12 luglio. La showgirl ha pubblicato la foto del piedino della piccola con la didascalia: "C'è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna". Antonino Spinalbese le ha fatto eco pubblicando la stessa foto e aggiungendo: "Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità".