Va in onda la conferenza stampa di Sanremo 2021, con il conduttore e direttore artistico Amadeus. Il presentatore annuncia le novità previste per la 71esima edizione del Festival, accompagnato dall’amico e collega Fiorello che, come lo scorso anno, lo accompagnerà sul palco. Sanremo2021 sarà trasmesso dal teatro Ariston dal 2 al 6 marzo.

I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2021

È stata ufficializzata a dicembre la lista dei Big che saranno in gara a Sanremo 2021. Della lista stilata dal direttore artistico Amadeus fanno parte:

Francesco Renga – Quando trovo te Coma_Cose – Fiamme negli occhi Gaia – Cuore Amaro Irama – La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella Madame– Voce Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Fasma – Parlami Arisa – Potevi fare di più Giò Evan – Arnica Maneskin – Zitti e basta Malika Ayane – Ti piaci così Aiello – Ora Max Gazzè e Trifluoperazina – Il farmacista Ghemon – Momento perfetto La rappresentante di lista – Amare Noemi – Glicine Random – Torno a te Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima Annalisa – Dieci Bugo – E invece sì Lo Stato Sociale – Combat Pop Extraliscio feat Davide Toffolo – ‘Bianca luce nera' Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome

A sfidare nella sezione Giovanni saranno:

Gaudiano – Polvere da sparo Avincola – Goal! Folcast – Scopriti Hu – Occhi Niagara I desideri – Lo stesso cielo Le larve – Musicaeroplano M.e.r.l.o.t. – Sette volte Davide Shorty – Regina WrongOnYou – Lezioni di volo Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Gli ospiti e i conduttori di Sanremo 2021

A condurre Sanremo 2021 saranno Amadeus e Fiorello, entrambi mattatori del Festival. Tra gli ospiti già annunciati Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro, all’Ariston per tutte e cinque le serate. Per le donne, si alterneranno sul palco Elodie, Matilda De Angelis, Matilde Gioli e Naomi Campbell, le uniche confermate fino a oggi. Assente il pubblico in platea. La conduzione del PrimaFestival, invece, è stata affidata a Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Il programma delle serate di Sanremo 2021

Già disponibile sul sito Rai.it il programma delle cinque serate del Festival. Le esibizioni dei Campioni e delle Nuove Proposte saranno suddivise tra la prima e la seconda serata. La terza sarà una serata evento durante la quale i Campioni si esibiranno nell’esecuzione di una canzone d’autore scelta tra i più grandi brani della musica italiana. Durante la quarta serata sarà proclamata la canzone vincitrice tra le Nuove Proposte. Gran finale il 6 marzo con l’elezione del vincitore.