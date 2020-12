Zlatan Ibrahimovic ospite fisso di Sanremo 2021

Amadeus annuncia la presenza del calciatore come ospite fisso della prossima edizione del Festival di Sanremo: “Un altro colpo per Sanremo, il calciatore sarà presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan”.