A Sanremo 2021 mancano più di due mesi, ma ormai ogni conferenza stampa in Rai è l'occasione buona per dare dettagli sul Festival che "dovrebbe essere", vista una situazione epidemiologica ancora complessa dispetto del Vaccino Day, e la possibilità che Sanremo possa slittare.

La crociera anti-Covid per il pubblico di Sanremo

La conferenza di presentazione de L'Anno che verrà, il programma della notte di Capodanno affidato ad Amadeus, si è parlato naturalmente della kermesse prevista per il 2 marzo 2021. L'ipotesi della nave da crociera sulla quale creare una bolla anti Covid per il pubblico di Sanremo prende sempre più forma, nonostante le polemiche generate nelle scorse ore, sia a livello aziendale con la contestazione del consigliere Laganà, sia a livello politico con le parole contrarie del sindaco di Sanremo. "Dobbiamo essere bravissimi a mettere in sicurezza tutta l'area – ha detto Amadeus – e anche le persone presenti all'Ariston. La nave è una bolla che consentirebbe con tutti i controlli e tamponi di garantire la presenza del pubblico per 5 giorni". Il conduttore e direttore artistico ha quindi aggiunto alcuni dettagli:

Tutta l'area di Sanremo 2021 verrà riorganizzata compresa l'Area della Sala Stampa. L'idea della nave è una idea bellissima per mettere in sicurezza le 500 persone che saranno al Teatro Ariston […] Cast, autori, io stesso, giornalisti e discografici occuperemo gli alberghi di Sanremo ma garantiremo i tamponi e i controlli sanitari che serviranno.

Amadeus ha quindi aggiunto: "Stando molto attenti possiamo andare verso un miglioramento della situazione epidemiologica e quindi pensiamo a un Sanremo 2021 che si svolgerà quasi in normalità".

Elodie e Achille Lauro co-conduttori a Sanremo 2021

La conferenza stampa di presentazione è stata anche occasione per l'annuncio dei primi due nomi che saliranno sul palco di Sanremo 2021 affiancando Amadeus alla conduzione. Si tratta di Elodie e Achille Lauro, entrambi protagonisti in gara nella scorsa edizione, che torneranno a Sanremo in una veste diversa: "Elodie sarà con me – ha detto Amadeus – sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri".