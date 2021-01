Sanremo 2021 inizia a prendere forma. Nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia e le continue incertezze da parte della Rai per l'organizzazione di un Festival unico nella storia, Amadeus si prepara schierando il suo cast di ospiti. Nel corso delle cinque serate vedremo alternarsi sul palco Fiorello, Elodie, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Matilda De Angelis e tanti altri. La novità è che ci sarà anche Naomi Campbell: "Questa estate ho visto un servizio in tv su lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiranno. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica", ha spiegato il conduttore intervistato da La Stampa.