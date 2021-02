Giovanna Civitillo avrà un ruolo importante nel Festival di Sanremo 2021: in questa edizione, la moglie di Amadeus è stata chiamata in veste di conduttrice per Prima Festival lo show che anticipa la messa in onda della kermesse. Con lei, ci saranno anche Giovanni Vernia e Valeria Graci. Esclusa, invece, la possibilità di vederla al fianco di Amadeus sul palco per una delle serate del festival. Prima Festival andrà in onda su Rai1 sia nella settimana della manifestazione che nei giorni precedenti, più precisamente dal 27 febbraio al 6 marzo, dopo il Tg1 delle 20

Il ritorno in tv di Giovanna Civitillo

Per la Civitillo questo nuovo incarico ha il sapore di un ritorno in televisione dopo un periodo di pausa o, meglio, di ridimensionamento delle sue apparizioni sul piccolo schermo. Dopo i tanti anni a L'eredità (che fu "galeotta" per la nascita dell'amore con Amadeus) e il periodo ad Avanti un altro! nel 015-2016, la ballerina a showgirl ha preferito dedicarsi maggiormente alla famiglia. Negli ultimi anni ha comunque partecipato a diversi spot pubblicitari, è stata ospite ricorrente a Stasera tutto è possibile e Detto fatto e nel 2020 ha collaborato con La vita in diretta in veste di inviata per Sanremo. Stavolta, avrà un ruolo ancora più centrale nel macromondo del festival.

Sanremo 2021, cosa cambia con il Covid

Sarà un'edizione decisamente storica e diversa da tutte le altre, quella del festival numero 71. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera, ma non ci sarà il pubblico all'Ariston. Gli artisti in gara saranno chiamati a entrare nel teatro già vestiti e truccati, riducendo al minimo il numero degli accompagnatori (due persone). Un protocollo sanitario sancisce tutte le regole da adottare sul palco e nel resto della struttura (distanziamento sanitario, mascherine, limite dei giornalisti presenti in sala stampa a 75). Se un cantante venisse trovato positivo al Covid, sarà costretto all'isolamento e all'eliminazione immediata dalla gara.