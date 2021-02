La Rai ha accolto praticamente nella loro totalità quelle che erano state le richieste del CTS per quanto riguarda il protocollo sanitario da applicare al Festival di Sanremo 2021. Indipendentemente dalla questione figuranti, praticamente un finto problema dal momento che nel quadro di salute pubblica sarebbero stati solo un intoppo, soprattutto se vista nella totalità dello spettacolo: il problema principale di cui bisognava preoccuparsi, infatti, era l'abbattimento del rischio in uno spazio confinato, cercando di inserire solo quelle che sono le persone strumentali al festival – comunque ridotte allo stretto necessario – perché si possono ridurre all'osso gli orchestrali, i tecnici, le persone presenti contemporaneamente nelle varie aree, ma i figuranti avrebbero rappresentato una variabile per nulla indispensabile. Un protocollo molto stretto che tiene conto di come Sanremo non sia solo i cinque giorni di gara, ma anche le settimane precedenti in cui si lavora per mettere a punto lo spettacolo, per questo è previsto il tampone ogni 72 ore.

Se un cantante diventa positivo al Covid

Un riassunto delle parti principali del protocollo sanitario lo ha pubblicato il Corriere della Sera, spiegando che i cantanti in gara dovranno arrivare già vestiti al Teatro Ariston, accompagnati da non più di due persone, con aree limitate e una serie di misure base come mascherine, guanti, disinfestazione e le distanze ovviamente. Ma cosa succede se un artista viene trovato positivo al Covid nonostante tutte le precauzioni prese? Quello che succede un po' a tutti, ovvero che questi andrà in isolamento e che l'entourage al completo – non solo le due persone che lo hanno accompagnato in Teatro – andranno in quarantena, come chiarisce una fonte a Fanpage.it. E in quel caso il cantante sarà eliminato dalla gara.

Cosa dice il regolamento del Festival

Il regolamento infatti spiega che "gli Artisti e le relative Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla gara ed effettuata l’iscrizione nei modi previsti dal presente Regolamento, non potranno ritirarsi prima o durante lo svolgimento di SANREMO 2021, salvi i casi di necessità e di forza maggiore". E la positività al Covid è senza dubbio una causa di forza maggiore, quindi, spiegano a Fanpage.it che non è prevista, al momento, la possibilità di recuperare in altro modo. Nel caso di positività per un orchestrale questi verrà sostituito, ovviamente.

Cosa succede se Amadeus è positivo al Covid

E se a risultare positivo dovesse essere Amadeus? Per adesso la Rai non ha ancora un piano ufficiale, ma sicuramente la presenza di Fiorello renderebbe il tutto un po' più semplice, come spiegato dai due anche scherzosamente nei giorni scorsi. A Fiorello, quindi, spetterebbe il compito di prendere in mano la situazione, mentre per quanto riguarda Amadeus bisognerà capire se poi sarà previsto in qualche modo un intervento da remoto. Tutto ciò che riguarda le disposizioni da attuare in caso di positività durante i giorni del Festival fanno riferimento alla ASL di Imperia che avrà il compito di controllare ed emettere eventuali provvedimenti di salute pubblica, quindi, per esempio, la quarantena per i contatti stretti del positivo.