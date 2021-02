A Sanremo 2021 cantanti distanziati e accompagnati da un massimo di due persone, mascherine per tutti, distanziamento anche nei camerini, cast fisso, accessi diversificati, e ospiti già vestiti. Il Corriere della Sera ha pubblicato alcuni dei punti chiave del protocollo sanitario che dovrà seguire chiunque parteciperà al Festival. Un protocollo che, scrive il quotidiano "ha lo scopo di regolamentare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione della sindrome nota come Covid-19".

Le regole per il Festival di Sanremo 2021

Nel documento è specificato che tutti dovranno rispettare rigorosamente alcune regole diventate abbastanza normali per in questi mesi, in particolare per chi mette piede in una trasmissione televisiva: mascherine, gel disinfettante, guanti e accessi differenziati a cui si sommano alcune regole più rigide come quelle delle cinque/sei unità fisse a serata e massimo di quattro o cinque ospiti che si possono aggiungere, a parte, ovviamente i cantanti e gli orchestrali. Un lato del backstage sarà destinato ai tecnici e alla produzione e un altro lato all'ingresso dei cantanti, con il Roof, la sala che ospitava la sala stampa che diventa il luogo adibito al trucco e parrucco.

Protocollo Covid per i cantanti

Ai cantanti è stato chiesto di arrivare in teatro già vestiti per l'esibizione e la Rai ha chiesto al CTS di poter dare la possibilità però di usare masxcherine chirurgiche nei metri prima dell'ingresso sul palco, così da non rovinare il trucco, appunto. A ogni artista è data la possibilità di portare con sé il fonico e un discografico (massimo due persone a testa, quindi). Nel sottopalco ci sarà una Green Room che potrà ospitare massimo 25 persone, poi una Red Room e poi l'ingresso sul palco.

Distanziamento sul palco dell'Ariston

Durante la diretta sul palco "tutti coloro che, in quanto oggetto della ripresa televisiva, non indosseranno la mascherina dovranno mantenere la distanza interpersonale di 1,5 metri tra di loro e di 2 metri con tutto il restante personale (…) Per quanto riguarda i gruppi musicali essi sono soggetti agli stessi distanziamenti minimi: 2 metri dai cantanti e 1,5 metri dagli altri componenti del gruppo e 2 metri da tutto il restante personale". Il Premio finale, infine, sarà consegnato su un carrellino