Amadeus è stato ospite del Tg1 delle 20 e ha commentato ufficialmente per la prima volta il via libera del Comitato tecnico scientifico al Festival di Sanremo 2021: "Siamo felicissimi perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica". Un commento anche sul suo partner artistico Fiorello: "Ci siamo visti stamattina e nel pomeriggio abbiamo avuto la notizia. Secondo me lui è già a Sanremo".

La gioia di Amadeus

Dopo il lasciapassare del Comitato Tecnico Scientifico, il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2021 può finalmente iniziare. Amadeus non nasconde la gioia e l'emozione: "Significa non fermare la musica, significa dare agli italiani uno spettacolo importante e bellissimo, che noi stiamo realizzando perché il Festival di Sanremo ci appartiene. E anche in un anno così difficile, è importante che quella festa ci possa essere con le dovute accortezze. Ma la festa deve essere anche nelle case degli italiani, soprattutto la musica".

Il parere del Cts

Il via libera del Comitato tecnico scientifico è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, mettendo così fine a una telenovela durata quasi un mese. Confermata la mancata presenza degli spettatori in sala, confermate le misure riorganizzative per ridurre al minimo le possibilità di contagio al Teatro Ariston. Grande soddisfazione anche da parte della FIMI nelle parole di Enzo Mazza: "Le case discografiche, come già previsto dalle linee guida promosse dalle associazioni di settore, adotteranno tutte le misure approvate dal CTS integrando i propri protocolli aziendali". La PMI, Produttori Musicali Indipendenti: "PMI è sempre stata a fianco di Rai e del Direttore artistico Amadeus quotidianamente e in maniera costruttiva al fine di individuare la soluzione migliore per uno svolgimento della manifestazione nel rispetto delle normative sanitarie".

Ci saranno 75 giornalisti

C'è anche l'ok per la Sala Stampa del Festival di Sanremo che sarà allestita al Casinò di Sanremo per un totale di 75 giornalisti. Per tutti, valgono le stesse regole: tamponi ogni 72 ore, mascherine Ffp2 e distanziamento. La Sala Stampa sarà aperta per la conferenza di mezzogiorno e per il lavoro serale sulla diretta del Festival.