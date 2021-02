Ornella Vanoni sarà a Sanremo 2021, festival condotto per la seconda volta consecutiva da Amadeus con il supporto dell’amico e collega Fiorello. Intervenuto in collegamento telefonico con ItaliaSì, condotto da Marco Liorni su Rai1, il direttore artistico del Festival conferma la notizia della partecipazione della Vanoni in qualità di ospite. “Ornella Vanoni salirà sul palco dell'Ariston”, ha dichiarato il conduttore. Ancora ignoti i dettagli della partecipazione della Vanoni al Festival che i volgerà dal 2 al 6 marzo.

Amadeus: “Non ho mai voluto abbandonare Sanremo”

In collegamento con Marco Liorni su Rai1, Amadeus ha inoltre smentito le indiscrezioni secondo le quali avrebbe meditato sulla possibilità di lasciare il Festival: “Io sono sempre stato disteso e mai nervoso, non ho mai voluto abbandonare Sanremo, c'è un lavoro che va avanti da maggio e figuriamoci se mi è passato per la testa anche solo un secondo di non fare il Festival”. Festival che si farà senza pubblico – un’ipotesi che non ha mai convinto Amadeus – ma nelle date previste.

Le donne di Sanremo: “Una partner fissa ogni sera”

Amadeus chiarisce inoltre che l’idea, a differenza dello scorso anno, è quella di avere una partner donna sul palco fissa per ogni serata, più una nutrita serie di ospiti: “Quest'anno è un po' diverso, l'idea è avere una partner a sera fissa e poi l'alternanza di tante donne sul palco, ognuna con una storia diversa”. E in merito agli orari previsti per la conclusione delle puntate, il direttore artistico conferma: