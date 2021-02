È arrivato il via libera dal Comitato tecnico scientifico al Festival di Sanremo 2021. Gli esperti, stando a quanto comunica l'Ansa, hanno approvato il protocollo che la Rai ha presentato. Confermata la mancata presenza degli spettatori in sala, confermate le misure riorganizzative per ridurre al minimo le possibilità di contagio al Teatro Ariston. Il CTS mette la parola fine a una telenovela durata oltre un mese.

La reazione di FIMI

Dopo l'approvazione del protocollo di Rai da parte del CTS, sono arrivate subito le reazioni da parte degli addetti ai lavori. Enzo Mazza, CEO di FIMI ha così commentato la notizia: "Le case discografiche, come già previsto dalle linee guida promosse dalle associazioni di settore, adotteranno tutte le misure approvate dal CTS integrando i propri protocolli aziendali. Restano poi da definire le procedure per la città e le aree alberghiere che ci auguriamo Prefetto e Sindaco metteranno a punto a breve".

La reazione di PMI

Anche i Produttori Musicali Indipendenti, che rappresenta le più importanti aziende indipendenti italiane, esprimono soddisfazione in una nota, accogliendo con favore la soluzione della Rai per lo svolgimento in sicurezza del Festival. Sull'assenza di pubblico: "PMI è altresì consapevole che l’assenza di pubblico comporterà per Rai e per il Direttore Artistico un notevole impegno per rendere lo spettacolo televisivo del Festival all’altezza delle precedenti edizioni, ma confida nelle straordinarie capacità organizzative e creative di tutta l’Organizzazione del Festival che – è certa – troverà soluzioni adeguate, innovative e di grande effetto". Ancora: "PMI è sempre stata a fianco di Rai e del Direttore artistico Amadeus quotidianamente e in maniera costruttiva al fine di individuare la soluzione migliore per uno svolgimento della manifestazione nel rispetto delle normative sanitarie".