Prendono la parola Marcello Foa (Presidente Rai) e Fabrizio Salini (Ad Rai):



Marcello Foa: "Abbiamo lavorato con grande dedizione e la formulazione di un nuovo palinsesto rai è stato complicato ma sarà all’altezza delle aspettative, con la voglia di essere globali e inclusivi. Un ringraziamento a tutto il pubblico della Rai e a chi ha lavorato per la nuova stagione con un proposta così variegata".

Fabrizio Salini: "È stato un periodo complesso e vorrei ringraziare tutti i lavoratori della Rai, che hanno garantito una programmazione ampia e più articolata, viste le condizioni. Il servizio pubblico rimane la nostra meta e non possiamo perderlo mai di vista. Abbiamo operato in una condizione difficile, nonostante questo siamo in presenza di un’offerta autunnale molto variegata e distintiva. Mai come questa volta c’è una proposta attenta e calibrata, per accompagnare il Paese in una fase di crescita e di rilancio. Noi lo vogliamo accendere questo motore e tenerlo su di giri".