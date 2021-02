Come funziona Il Cantante Mascherato

Cambiano le maschere, ma non il risultato: i protagonisti, come nella passata edizione, saranno personaggi del mondo dello spettacolo che si nasconderanno nelle nove maschere che quest'anno si contenderanno l'ambita vittoria.

Chi sono i giudici de Il Cantante Mascherato 2021

Dopo il successo dello scorso anno, Il Cantante Mascherato ritorna in prima serata su Rai1 con una nuova squadra di giudici. La conduttrice ha voluto ad affiancarla in questa nuova avventura due protagonisti della tv italiana, ovvero Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. La showgirl dopo l'addio al suo programma pomeridiano, Vieni da me, nonostante il grande successo in termini di ascolti, torna in tv in questa nuova veste e sedendosi, quindi, dietro il tavolo dei giurati. New entry, al posto di Guillermo Mariotto, è l'ex conduttore di Pechino Express, reduce da un'altra esperienza con Milly Carlucci, quella a Ballando con le stelle, in cui ha fatto parlare di sé per le sue performance a dir poco fuori dal comune.

Come votare

Il meccanismo di voto de Il Cantante Mascherato prevede una scelta fatta dai social e una dalla giuria. Gli investigatori invece avranno la possibilità, quando ne saranno rimasti due che dovranno andare al ballottaggio, di sostituirne uno.