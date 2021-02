Venerdì 5 febbraio, Rai1 ha trasmesso la seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Gli spettatori hanno potuto scoprire l'identità di ben due maschere dello show di Milly Carlucci: La Pecorella e il Baby Alieno. Inoltre, Milly Carlucci si è collegata con i Ricchi e Poveri per permettere loro di spiegare bene perché hanno deciso di lasciare il programma di Rai1. In settimana, infatti, sono state fatte le ipotesi più disparate: dal malore alla farsa organizzata in nome degli ascolti.

La Pecorella era Alessandra Mussolini

Ricordiamo che nella seconda puntata de Il cantante mascherato, è tornata la maschera del Baby Alieno ma con una nuova identità. Lo show ha avuto inizio proprio dallo spareggio tra il Baby Alieno e La Pecorella. La Pecorella aveva fatto sapere: "Spero che tra il pubblico a casa ci sia qualche cavaliere pronto a salvarmi…Se non avete mai visto una pecorella con la grinta di un leone questo è il momento di stare attenti!". Il Baby Alieno ha cantato "Sarà perché ti amo", mentre La Pecorella ha cantato "La notte vola". A perdere lo spareggio è stata la Pecorella, che ha dovuto svelare la sua identità. Era Alessandra Mussolini.

Il Baby Alieno nascondeva Gigi e Ross

Il Baby Alieno, purtroppo, non ha avuto molta fortuna. La maschera, infatti, è finita al ballottaggio insieme alla Tigre Azzurra e purtroppo è stata eliminata. Anche in questo caso, è stato possibile scoprire chi si nascondeva dietro il faccino del simpatico personaggio. Ad animare il Baby Alieno dopo i Ricchi e Poveri sono stati Gigi e Ross. Il duo comico ha commentato divertito:

"Hanno detto che abbiamo la voce di Cristina D'Avena o di Al Bano, ma bisogna essere degli alieni per stare in questa maschera. La cosa divertente è stata tentare di andare a tempo con la musica e poi sentire le ipotesi dei giudici. Nel primo spareggio eravamo tesissimi, poi abbiamo riso tutto il tempo".

I Ricchi e Poveri spiegano il motivo dell'addio

in foto: I Ricchi e Poveri in collegamento

I Ricchi e Poveri sono intervenuti all'inizio della seconda puntata de Il cantante mascherato per spiegare le motivazioni che li hanno spinti a dire addio al Baby Alieno. Semplicemente nella maschera faceva troppo caldo: "Avevamo una felpa e appena siamo entrati nella maschera ci siamo già resi conto che era esagerata. La sauna, un caldo davvero esagerato. Lì dentro eravamo tutti schiacciati e poi avevamo anche la felpa. Non abbiamo nemmeno potuto toglierla, perché sotto non avevamo niente. Eravamo tutti sudati, ma ci siamo divertiti".